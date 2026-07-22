El precio del petróleo brent toca los 95 dólares en el undécimo día de tregua rota en Oriente Medio

La tregua rota en Oriente Medio se asienta tras once días de ataques mutuos y se evidencia en el precio del petróleo. El barril de brent, de referencia en Europa, ha escalado ya hasta situarse por encima de los 95 dólares. El alza ha sido prácticamente sostenida desde que se reanudaron las hostilidades, pero en el último día el repunte ha alcanzado el 4,5%.

El brent se ha encarecido más de un 20% en el último mes y casi un 40% respecto al año pasado, según los datos de los mercados de materias primas.

El crudo de West Texas, por su parte, ha subido en torno al 4,6% y se encamina hacia los 90 dólares. Al mediodía del miércoles, cotiza en concreto en 88 dólares.

La preocupación por la seguridad del suministro se ha exacerbado, según han reconocido instituciones como la Agencia Internacional de la Energía, desde que la tensión se ha extendido al mar Rojo por la amenaza de los hutíes de Yemen a los cargueros de Arabia Saudí.

Así, al bloqueo en el estrecho de Ormuz, se suman las dificultades de paso en el estrecho de Bab el-Mandeb, que ya ha obligado a algunos petroleros a desviarse hacia el canal de Suez.