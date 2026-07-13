El miedo vuelve a los mercados por la guerra en Oriente Medio: el petróleo sube y las bolsas europeas se tiñen de rojo

El miedo ha vuelto a los mercados con la reanudación de la guerra en Oriente Medio. Irán ha respondido a la última ronda de ataques de Estados Unidos con bombardeos sobre sus países vecinos y el cierre del estrecho de Ormuz, un nuevo cruce de hostilidades que tiene su eco en la economía.

El petróleo brent, de referencia en Europa, sube en torno al 3,6% este lunes y se acerca a los 80 dólares. Su alza es similar a la del crudo estadounidense, que se sitúa, en cambio, por debajo de los 75 dólares.

Por su parte, las bolsas europeas han empezado la semana teñidas de rojo. El principal índice del parqué madrileño, el Ibex 35, es el que más cae del Viejo Continente, en torno a un 0,4%, por delante de París, Fráncfort y Milán, que bajan entre el 0,1% y el 0,2%. Londres, aunque también se decanta por las pérdidas, ha amanecido más bien en terreno plano, con apenas unas centésimas en negativo.

Tanto el Euro Stoxx 50 como el 600, los índices paneuropeos que reúnen a las principales empresas por capitalización bursátil, ceden alrededor del 0,3%.

Las bolsas europeas siguen así la estela de las asiáticas, que han cerrado en rojo prácticamente generalizado este lunes. Entre ellas, ha destacado el batacazo del Kospi de Corea del Sur, con una caída del 8,95%. El índice de Shangai y el Nikkei japonés, por su parte, han retrocedido el 2% y el 1,9%, respectivamente, mientras el Heng Seng de Hong Kong ha repuntado el 0,16%.