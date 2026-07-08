El precio del petróleo se dispara y las bolsas se hunden con la ruptura del alto el fuego entre EE.UU. e Irán
- El barril de Brent se encarece un 6% y se acerca a los 80 dólares, mientras el de Texas ronda los 75 dólares
- El Ibex 35 lidera pérdidas en Europa con una caída cercana al 3%, incrementada tras las críticas de Trump a España
El precio del petróleo se ha disparado después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, haya dado por acabado el alto el fuego con Irán y haya asegurado que no quiere negociar más. Los mercados han reaccionado hundiéndose y el crudo no para de subir. El barril de brent, el de referencia en Europa, va camino de los 80 dólares con subidas del 6%, mientras el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., avanza hacia los 75 dólares.
También los mercados han reaccionado al recrudecimiento del conflicto. El Ibex 35 pierde cerca de un 3%, hasta situarse en el borde de los 19.000 puntos. Su caída se ha acelerado después de que Trump, haya cargado nuevamente contra España afirmando que detendrá "completamente" el comercio bilateral por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.
A media mañana solo tres valores del índice madrileño se libraban del rojo: Repsol, que repuntaba un 3,72% por el encarecimiento del crudo, Enagás (+0,30%) y Naturgy, que se mantenía plano. Los que más perdían eran Banco Santander (-4,63%), Acerinox (-4,56%), IAG (-3,90%), Fluidra (-3,89%) y Amadeus (-3,89%).
Trump ha asegurado este miércoles durante una rueda de prensa en Turquía que España es "un socio terrible en la OTAN" por negarse a incrementar el gasto en defensa hasta el mínimo del 5% fijado del PIB. El mandatario ha expresado su enfado con varios aliados por lo que en su opinión es poco compromiso con la OTAN, pero ha señalado especialmente a España "Es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten.... No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas", ha dicho desde Ankara.
A nivel europeo, y como consecuencia del recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, los principales índices también experimentaban caídas significativas: el británico FTSE 100 se dejaba un 1,49%, el francés Cac 40 un 2,14%, el alemán Dax un 2,36%, el italiano FTSE MIB un 1,68% y el Euro Stoxx 50.
Aumenta la preocupación por el recrudecimiento de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio en las energéticas
El repunte de los precios del crudo se debe al recrudecimiento de las tensiones entre EEUU e Irán, después de que este martes un proyectil de origen desconocido impactase contra un buque cisterna catarí en el estrecho de Ormuz, tras lo que el Departamento del Tesoro estadounidense retiró la autorización para las ventas de petróleo iraní.
Asimismo, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado el lanzamiento de "fuertes" ataques contra Irán en respuesta a las "agresiones" iraníes a buques en Ormuz, en una nueva escalada de las tensiones en torno a la estratégica vía marítima.
Además, en los últimos días se han intensificado los ataques con drones ucranianos contra refinerías rusas y los daños están afectando las exportaciones de diésel, agravando el desequilibrio en el mercado de productos refinados en un momento en que aún se espera la normalización de los flujos procedentes de Oriente Próximo.
En cuanto al gas, los expertos advierten de que el mercado europeo continúa mostrando escasez a medida que avanza la temporada de acumular reservas y las importaciones europeas de Gas Natural Licuado (GNL) han disminuido ante la competencia de Asia en el mercado spot.