El precio del petróleo se dispara y las bolsas se hunden con la ruptura del alto el fuego entre EE.UU. e Irán

El precio del petróleo se ha disparado después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, haya dado por acabado el alto el fuego con Irán y haya asegurado que no quiere negociar más. Los mercados han reaccionado hundiéndose y el crudo no para de subir. El barril de brent, el de referencia en Europa, va camino de los 80 dólares con subidas del 6%, mientras el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., avanza hacia los 75 dólares.

También los mercados han reaccionado al recrudecimiento del conflicto. El Ibex 35 pierde cerca de un 3%, hasta situarse en el borde de los 19.000 puntos. Su caída se ha acelerado después de que Trump, haya cargado nuevamente contra España afirmando que detendrá "completamente" el comercio bilateral por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

A media mañana solo tres valores del índice madrileño se libraban del rojo: Repsol, que repuntaba un 3,72% por el encarecimiento del crudo, Enagás (+0,30%) y Naturgy, que se mantenía plano. Los que más perdían eran Banco Santander (-4,63%), Acerinox (-4,56%), IAG (-3,90%), Fluidra (-3,89%) y Amadeus (-3,89%).

Trump ha asegurado este miércoles durante una rueda de prensa en Turquía que España es "un socio terrible en la OTAN" por negarse a incrementar el gasto en defensa hasta el mínimo del 5% fijado del PIB. El mandatario ha expresado su enfado con varios aliados por lo que en su opinión es poco compromiso con la OTAN, pero ha señalado especialmente a España "Es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten.... No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas", ha dicho desde Ankara.

A nivel europeo, y como consecuencia del recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, los principales índices también experimentaban caídas significativas: el británico FTSE 100 se dejaba un 1,49%, el francés Cac 40 un 2,14%, el alemán Dax un 2,36%, el italiano FTSE MIB un 1,68% y el Euro Stoxx 50.