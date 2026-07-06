El Ibex cae en una jornada de signo mixto en los mercados europeos, pendientes de Ormuz y la OTAN

El mercado empieza la semana con calma. Las bolsas europeas arrancan este lunes con tono mixto. La mayor caída ha sido del Ibex 35, que ha perdido un 0,85% y ha cerrado en 19.683,8 puntos, alejándose de los máximos que consiguió superar en dos ocasiones la semana pasada. No obstante, y pese a esta caída, en lo que va de año se revaloriza un 13,73 %.

Dentro del índice, Iberdrola y Repsol han cotizado exdividendo y registran caídas del 3,81 % y del 1,7 % respectivamente. Sin tener en cuenta este efecto, la eléctrica retrocede un 1,92 % y la petrolera suma un 0,78 %.

Respecto a otros grandes valores, Inditex ha cedido un 2,13 %; y Telefónica, un 1,92 %; mientras que BBVA ha sumado un 0,18 %; y Santander, un 0,72 %.

Cellnex (-3,45 %), Endesa (-2,87 %) y ArcelorMittal (-2,66 %) han liderado las caídas. En la parte alta de la tabla, en cambio, han destacado Indra (1,71 %), parte de la banca y valores turísticos como IAG (1,69 %) y Amadeus (1,14 %).

Sobre el resto de bolsas europeas, tras ha Madrid la que más ha caído ha sido el CAC 40 de París, que pierde un 0,33 %; y el FTSE 100 londinense, abajo un 0,26 %. Sin embargo, el DAX alemán suma un 0,15 %; y el FTSE MIB italiano, un 0,27 %. El Euro Stoxx 50, donde cotizan las principales empresas de mayor capitalización de la región, ha retrocedido un 0,23 %.

Las novedades en clave geopolítica y económica consiguen ponerse por encima de la calma que suele apoderarse del mercado en pleno mes de julio. Así, los inversores siguen pendientes de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, aunque lo hacen desde la calma al ver que el tráfico marítimo continúa normalizándose en Ormuz y también están pendientes del comienzo de la cumbre de la OTAN que empieza este martes en Ankara y en la que Donald Trump se reunirá con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

Al margen de eso, esta semana, a finales, tenemos el arranque de la temporada de resultados en Estados Unidos y el miércoles se publicarán las actas de la última reunión de política monetaria de la FED, la primera de Kevin Warsh al frente del banco central estadounidense.