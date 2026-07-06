El Ibex cae en una jornada de signo mixto en los mercados europeos, pendientes de Ormuz y la OTAN
- El Ibex 35 empieza la semana en caída y se alejan de los 19.700 puntos
- El barril Brent cae levemente, aunque se mantiene por encima de 70 dólares
El mercado empieza la semana con calma. Las bolsas europeas arrancan este lunes con tono mixto. La mayor caída ha sido del Ibex 35, que ha perdido un 0,85% y ha cerrado en 19.683,8 puntos, alejándose de los máximos que consiguió superar en dos ocasiones la semana pasada. No obstante, y pese a esta caída, en lo que va de año se revaloriza un 13,73 %.
Dentro del índice, Iberdrola y Repsol han cotizado exdividendo y registran caídas del 3,81 % y del 1,7 % respectivamente. Sin tener en cuenta este efecto, la eléctrica retrocede un 1,92 % y la petrolera suma un 0,78 %.
Respecto a otros grandes valores, Inditex ha cedido un 2,13 %; y Telefónica, un 1,92 %; mientras que BBVA ha sumado un 0,18 %; y Santander, un 0,72 %.
Cellnex (-3,45 %), Endesa (-2,87 %) y ArcelorMittal (-2,66 %) han liderado las caídas. En la parte alta de la tabla, en cambio, han destacado Indra (1,71 %), parte de la banca y valores turísticos como IAG (1,69 %) y Amadeus (1,14 %).
Sobre el resto de bolsas europeas, tras ha Madrid la que más ha caído ha sido el CAC 40 de París, que pierde un 0,33 %; y el FTSE 100 londinense, abajo un 0,26 %. Sin embargo, el DAX alemán suma un 0,15 %; y el FTSE MIB italiano, un 0,27 %. El Euro Stoxx 50, donde cotizan las principales empresas de mayor capitalización de la región, ha retrocedido un 0,23 %.
Las novedades en clave geopolítica y económica consiguen ponerse por encima de la calma que suele apoderarse del mercado en pleno mes de julio. Así, los inversores siguen pendientes de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, aunque lo hacen desde la calma al ver que el tráfico marítimo continúa normalizándose en Ormuz y también están pendientes del comienzo de la cumbre de la OTAN que empieza este martes en Ankara y en la que Donald Trump se reunirá con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky.
Al margen de eso, esta semana, a finales, tenemos el arranque de la temporada de resultados en Estados Unidos y el miércoles se publicarán las actas de la última reunión de política monetaria de la FED, la primera de Kevin Warsh al frente del banco central estadounidense.
El petróleo sigue a la baja tras la reunión de la OPEP
El petróleo sigue cayendo tras la reunión celebrada este fin de semana por los principales países exportadores de crudo. La OPEP+ acordó un nuevo aumento en los objetivos de producción de 188.000 barriles diarios a partir de agosto, además de aumentos similares para junio y julio.
Con este telón de fondo, el barril de brent, de referencia en Europa, cae ligeramente 1%, pero se mantiene por encima de los 71 dólares mientras que el West Texas pierde el nivel de los 70 dólares, con caídas superiores al 1%.