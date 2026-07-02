El Ibex 35 imparable: conquista nuevos máximos intradía al superar los 19.600 puntos

El mercado se adentra con tranquilidad en la temporada estival. Las compras se imponen entre los inversores europeos en un contexto marcado por la calma geopolítica y por los mensajes de lucha contra la inflación que han llegado desde el foro de banqueros centrales que se ha celebrado en Sintra (Portugal).

En este contexto, la renta variable europea cotiza con subidas cercanas al punto porcentual que están siendo lideradas por Ibex 35. El selectivo español cotiza con una revalorización del 0,9% y ha conseguido superar los 19.600 puntos, nuevos máximos intradía. Este nivel se suma a los cinco récord históricos que el selectivo español alcanzó en el mes de junio, los días 12, 15, 17 y 22. Esta sucesión de marcas históricas se produjo en un mes excepcionalmente alcista en el que la bolsa española se revalorizó más de un 6%.

Dentro de la bolsa de Madrid lidera las ganancias ArcelorMittal con subidas que esta mañana de jueves se acercan al 4%. Le sigue Bankinter, con una revalorización del 3% y Acerinox, que se revaloriza un 2,55%.

Solo seis valores cotizan a media sesión en negativo. El farolillo rojo de la sesión es Acciona que cae un 2,4%, Amadeus pierde un 1% y en tercer lugar las acciones de Acciona Energías Renovables que pierden un 0,9%.

Del resto de índices europeos, también destacan avances similares en la bolsa de Milán. Por detrás, el CAC 40 de París avanza un 0,7% y Londres y Fráncfort experimentan revalorizaciones del entorno del 0,5%.

El petróleo, a punto de perder los 70 dólares Los precios del petróleo alcanzan nuevos mínimos de cuatro meses, con el barril brent en negativo. El petróleo de referencia en Europa cae más del 1% y se mantiene en el entorno de los 70 dólares con la situación en Ormuz estabilizada. El barril West Texas, de referencia en EE.UU. por su parte, cotiza con caídas cercanas al 1,5% en el entorno de los 67 dólares después de que en las últimas horas el presidente de Estados Unidos, DonaldTrump, haya dicho que las conversaciones con Irán en Qatar han ido bien.