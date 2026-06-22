El Ibex sigue disparado y alcanza nuevo récord histórico al superar por primera vez los 19.500 puntos

La Bolsa española ha validado un nuevo máximo histórico este lunes, al cerrar la sesión por encima de los 19.542 puntos, con una subida del 1,01 % en una jornada pendiente de las negociaciones entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán en Bürgenstock (Suiza) y del retroceso del precio del petróleo.

El selectivo español arrancaba la jornada con tendencia plana para virar hacia los avances, por el buen tono de las negociaciones en Suiza para alcanzar un acuerdo en el conflicto de Oriente Medio y por el anuncio de EE.UU. de autorizar la venta de petróleo producido por Irán, durante 60 días.

El precio del crudo ha reaccionado con mayores descensos. El barril de Brent europeo ha cedido por encima del 3% hasta el entorno de los 77 dólares, mientras el Texas, de referencia en EE.UU., ha bajado hasta los 74 dólares.

Las principales mercados europeos han cerrado con tendencia dispar y Londres ha repuntado el 0,72 %, después de la dimisión del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; la bolsa de Fráncfort, el 0,64 %; y el índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización europea, el 0,29 %. A la baja han cerrado París, con una caída del 0,25 % y Milán, el 0,1 %.