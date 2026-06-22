EE.UU. levanta las sanciones al petróleo iraní durante 60 días tras los avances en las negociaciones de paz con Teherán
- El levantamiento de las sanciones estaba previsto en el acuerdo entre Washington y Teherán
- Hasta el 21 de agosto se podrá producir, vender, transportar e importar crudo y productos derivados de Irán
Estados Unidos ha levantado durante 60 días las sanciones al petróleo iraní tras los avances en las negociaciones de paz con Teherán este lunes.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha anunciado en redes sociales que su departamento ha emitido "una licencia general temporal de 60 días que autoriza la producción, el suministro y la venta de petróleo iraní".
Hasta el 21 de agosto, se podrá producir, vender, transportar e importar crudo, productos petroquímicos y otros derivados del petróleo iraní, pese a que siguen vigentes las principales sanciones económicas contra Irán, informa Efe. Sin embargo, se excluyen las transacciones que impliquen a personas o entidades de Corea del Norte, Cuba, Crimea y los territorios del este de Ucrania ocupados por Rusia.
La licencia incluye que el crudo iraní pueda ser importado por empresas en EE.UU. cuando sea necesario para completar su venta, envío o desembarco, informa Reuters. EE.UU. no ha importado crudo iraní desde la ruptura de relaciones tras la Revolución Islámica de 1979.
Bessent ha justificado la decisión por los "progresos" en la negociación, y ha asegurado que Irán permitirá la entrada a los inspectores de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Los negociadores iraníes, sin embargo, han afirmado que en Suiza no se ha hablado aún del programa nuclear y que no hay nuevos compromisos de Teherán al respecto.
Un levantamiento de sanciones pactado en el acuerdo
En el memorando de entendimiento firmado la semana pasada entre Teherán y Washington, EE.UU. aceptó facilitar la exportación de crudo, petróleo y productos derivados, y con todos sus servicios asociados, incluyendo transacciones bancarias, seguros y transporte. Los pagos a Irán pueden ser hechos en fondos denominados en dólares, según la licencia.
EE.UU. ya levantó la semana pasada el bloqueo a los barcos con origen o que se dirigían a puertos iraníes, impuesto en abril. Antes de este bloqueo, Irán exportaba más de 1,5 millones de barriles diarios.
Los críticos del acuerdo, entre ellos Israel, han destacado que de esta manera Irán podrá recibir fondos cuando aún no se ha firmado una paz definitiva ni se ha llegado a ningún acuerdo sobre su programa nuclear.
Washington sancionó por primera vez a Irán tras la "crisis de los rehenes" en la embajada de Teherán en 1979, y después ha impuesto numerosas sanciones más, por el programa nuclear o por el apoyo de Irán a milicias y grupos armados en Oriente Medio. El acuerdo sobre el programa nuclear firmado durante la Administración de Barack Obama supuso un levantamiento de las sanciones, que el actual presidente de EE.UU., Donald Trump reinstauró cuando abandonó unilateralmente el acuerdo en 2018, durante su primer mandato.
Los principales clientes actuales de Irán son empresas de refinado chinas, que se beneficia de importantes descuentos, según Reuters. India, Corea del Sur, Japón, Italia, Grecia, Taiwán y Turquía también era importantes compradores de crudo iraní antes de que la primera Administración Trump reinstaurara las sanciones en 2018.
Las delegaciones de Estados Unidos e Irán han cerrado en la madrugada de este lunes en el complejo alpino de Bürgenstock (Suiza), un acuerdo para fijar una hoja de ruta de 60 días que debe desembocar en un pacto definitivo de paz, en el marco del llamado Memorando de Entendimiento de Islamabad.cido por Irán, tras calificar de "productivas" las negociaciones de paz en Suiza y destacar el compromiso de Teherán de garantizar el tráfico por el estrecho de Ormuz.
La delegación iraní ha dejado Suiza este lunes, pero los equipos técnicos de ambos países continuarán las conversaciones durante la semana.