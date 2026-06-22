EE.UU. levanta las sanciones al petróleo iraní durante 60 días tras los avances en las negociaciones de paz con Teherán

Estados Unidos ha levantado durante 60 días las sanciones al petróleo iraní tras los avances en las negociaciones de paz con Teherán este lunes.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha anunciado en redes sociales que su departamento ha emitido "una licencia general temporal de 60 días que autoriza la producción, el suministro y la venta de petróleo iraní".

Hasta el 21 de agosto, se podrá producir, vender, transportar e importar crudo, productos petroquímicos y otros derivados del petróleo iraní, pese a que siguen vigentes las principales sanciones económicas contra Irán, informa Efe. Sin embargo, se excluyen las transacciones que impliquen a personas o entidades de Corea del Norte, Cuba, Crimea y los territorios del este de Ucrania ocupados por Rusia.

La licencia incluye que el crudo iraní pueda ser importado por empresas en EE.UU. cuando sea necesario para completar su venta, envío o desembarco, informa Reuters. EE.UU. no ha importado crudo iraní desde la ruptura de relaciones tras la Revolución Islámica de 1979.

Bessent ha justificado la decisión por los "progresos" en la negociación, y ha asegurado que Irán permitirá la entrada a los inspectores de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Los negociadores iraníes, sin embargo, han afirmado que en Suiza no se ha hablado aún del programa nuclear y que no hay nuevos compromisos de Teherán al respecto.