Fin de las sanciones y compromiso de no fabricar el arma nuclear: las claves del principio de acuerdo entre EE.UU. e Irán

Tras más de 100 días de guerra, Estados Unidos e Irán firmarán este viernes un Memorando de Entendimiento en el que se comprometen al fin "inmediato y permanente" del conflicto en todos los frentes, incluido el Líbano, y a reanudar el tráfico en el estrecho de Ormuz de manera gradual. Aunque las partes han firmado el documento digitalmente, la ceremonia oficial se celebrará en Bürgenstock, una localidad de montaña en Suiza que ya acogió una cumbre de paz sobre Ucrania en 2024.

Después de décadas de tensiones, este "acuerdo preliminar" —que incluye 14 artículos —aborda asuntos delicados, como el programa nuclear iraní o las sanciones estadounidenses, aunque aparca otros para ser negociados de cara a un "acuerdo final", que Teherán y Washington se comprometen a alcanzar en un plazo de 60 días (prorrogables de mutuo acuerdo).

Estos son los principales puntos del llamado Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés), que ha sido filtrado a medios como Bloomberg o la cadena saudí Al Arabiya.

Fin "inmediato" de las hostilidades, también en el Líbano En el primer punto del memorando, Irán y Estados Unidos, "junto con sus aliados" en el actual conflicto, se comprometen "al fin inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano". Asimismo, han sellado su compromiso para no emprender "acciones hostiles", amenazas o emplear el uso de la fuerza entre sí. Además, se muestran dispuestos a respetar "la soberanía e integridad territorial" de cada uno y a abstenerse de "injerencias en los asuntos internos del otro". La guerra que intenta poner fin este pacto comenzó el pasado 28 de febrero, tras la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Irán, que causó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí. Precisamente por la implicación del Estado hebrero, la ofensiva en Líbano era uno de los puntos más conflictivos, ya que el Gobierno de Benjamín Netanyahu continúa sus ataques y sostiene que este acuerdo "no les compromete". De hecho, el primer ministro israelí anunció el lunes que mantendrá sus tropas en el sur de Líbano, ya que su país rechaza cualquier pacto que "esté por debajo del desmantelamiento de Hizbulá". Israel, que ha intentado torpedear el actual acuerdo de paz, defiende la permanencia de sus tropas en el sur del Líbano como parte de su respuesta a los ataques en suelo israelí del grupo islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023. El desgaste de 'Bibi, el mago': el acuerdo con Irán de Trump rompe el embrujo de Netanyahu Ana Garralda Por su parte, elpresidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que este memorando no era definitivo y que podría reanudar una campaña de bombardeos si no le gustaba. "Es un memorándum de entendimiento. Y si no me gusta, volveremos a dispararles y a lanzarles bombas sobre sus cabezas", ha dicho el mandatario desde el G7.

Las sanciones estadounidenses y el arma nuclear iraní En el séptimo punto, Estados Unidos se compromete a poner fin a "todo tipo de sanciones" que actualmente están vigentes sobre la República Islámica de Irán. Entre ellas, las impuestas de manera unilateral por Washington, tanto primarias como secundarias, y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El fin de las sanciones se establecerá, según el texto, de acuerdo a un calendario que se acordará como parte del acuerdo final, que todavía tiene que negociarse. A cambio, el acuerdo recoge que Irán "reitera que jamás producirá armas nucleares". El destino del material enriquecido y el de "todas las demás cuestiones nucleares mutuamente acordadas" también se abordará en un acuerdo final que confirmará el actual. “ "La República Islámica de Irán reitera que jamás producirá armas nucleares"“ Sin embargo, pese al compromiso firme con respecto al arma nuclear, el texto menciona que "Irán mantendrá el statu quo en su programa nuclear" a la espera de un acuerdo definitivo y que Estados Unidos "no impondrá nuevas sanciones a Irán ni reforzará sus fuerzas en la región". El desmantelamiento de este programa ha sido una de las insistencias más repetidas por la Administración Trump para alcanzar la paz en Oriente Medio.

Restablecer el tráfico marítimo El cuarto punto del documento menciona que Estados Unidos levantará el bloqueo naval en Ormuz "inmediatamente después" de su firma y evitará cualquier interferencia u obstrucción contra Irán. Washington restablecerá el tráfico marítimo a su plena capacidad en un plazo máximo de 30 días y el tráfico de buques será proporcional al volumen de tráfico previo a la guerra. Las tropas estadounidenses se retirarán de las zonas circundantes en un plazo de 30 días. La firma conlleva la reapertura del estrecho de Ormuz, que era uno de los aspectos clave durante las negociaciones, ya que por este corredor pasaba antes de la guerra al rededor de una quinta parte del comercio marítimo de petróleo del mundo. Su importancia geopolítica y energética es enorme, ya que también canaliza en torno al 20% del gas natural licuado que se consume en el mundo. Por su parte, Irán adoptará "de inmediato" medidas necesarias para reanudar el tránsito de buques mercantes entre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán en un plazo de 30 días, hasta alcanzar el volumen anterior a la guerra. El texto menciona la necesidad de eliminar "obstáculos técnicos" y la neutralización de minas por parte de Irán.

Un plan para rehabilitar la economía iraní Por otro lado, Estados Unidos se compromete a la elaboración de un "plan integral" consensuado entre las partes para la "rehabilitación y el desarrollo económico" de Irán y garantizará una financiación de al menos 300.000 millones de dólares. Asimismo se contempla que Washington libere los fondos y ponga a su plena disposición los activos congelados o restringidos la República Islámica de Irán. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, confirmó el lunes ese fondo de reconstrucción de 300.000 millones, creado por la Coalición de la Costa del Golfo y aseguró que se pondrá a disposición del país persa siempre que cumpla sus compromisos. Entre ellos está desmantelar su programa nuclear, eliminar las reservas de Uranio enriquecido y aceptar inspecciones internacionales. Además, JD Vance aseguró que invitarían a otros países "a invertir en Irán". "Si no hacen lo correcto, si no permiten el régimen de verificación, nunca van a tener el dinero para reconstruir su programa nuclear desde el principio", dijo el número dos de Trump.