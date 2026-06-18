Trump y Pezeshkian firman el acuerdo entre EE.UU. e Irán y el encuentro en Suiza queda en el aire
- El estadounidense lo ha hecho en una cena en el Palacio de Versalles junto a Emmanuel Macron
- El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán ha descartado una firma presencial el viernes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su contraparte iraní, Masoud Pezeshkian, han firmado a distancia el memorando de entendimiento este miércoles por la noche. El estadounidense lo ha hecho en una cena en el Palacio de Versalles junto a Emmanuel Macron.
"Está firmado (...) lo firme en Versalles", se limitó a responder el mandatario cuando fue consultado por la prensa sobre la firma del acuerdo de entendimiento con Irán. Posteriormente, la Casa Blanca y Macron han difundido un vídeo donde se observa a Trump firmando el memorando y posteriormente entregándoselo al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ante los aplausos del presidente francés.
Un documento que ha sido enviado a Teherán, donde también ha procedido a la firma Masoud Pezeshkian, como ha reflejado una agencia iraní.
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, ha descartado una firma presencial el viernes en Zúrich, Suiza, como se adelantó por la mañana. Sin embargo, Estados Unidos no ha ratificado este extremo de manera oficial.
En su publicación en X, Macron ha destacado que "este acuerdo abre el camino hacia una paz duradera y permite la reapertura del estrecho de Ormuz. Es un paso importante en la buena dirección para nuestros compatriotas que permitirá obtener pronto una bajada de los precios de la energía".
Los siguientes pasos
El memorando, de 14 puntos y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, pone fin a la guerra iniciada el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica.
También ordena la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluido el Líbano.
Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones.
Durante ese período, Irán garantizará el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo naval contra puertos iraníes.
Asimismo, y como parte del acuerdo final, Washington se comprometería a levantar todas las sanciones contra Irán, liberar activos congelados y elaborar un plan de reconstrucción de 300.000 millones de dólares.