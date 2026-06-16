Irán anuncia el paso de los primeros buques por Ormuz aunque el tráfico marítimo tardará semanas en restablecerse

Cinco embarcaciones iraníes han atravesado en las últimas horas el estrecho de Ormuz, según ha informado la televisión estatal iraní citando fuentes marítimas, después del acuerdo entre la República Islámica y Estados Unidos para poner fin a la guerra y de que Donald Trump ordenara levantar el bloqueo naval.

Los transportistas de Asia y Europa han advertido, no obstante, que el tráfico marítimo tardará semanas en restablecerse y han avisado de que volverán a navegar solo cuando se haya garantizado la seguridad del paso, que ha sido minado durante las semanas de conflicto.

Se espera que Washington y Teherán firmen este viernes un memorando de entendimiento para el fin de la guerra y la reapertura del estrecho, si bien el acuerdo deja pendientes todavía los asuntos relacionados con el programa nuclear iraní y las sanciones internacionales.