Irán anuncia el paso de los primeros buques por Ormuz aunque el tráfico marítimo tardará semanas en restablecerse
- Los transportistas de Asia y Europa avisan que volverán a navegar solo cuando se haya garantizado su seguridad
- Trump aseguró que el paso estaría "totalmente abierto" para el viernes
Cinco embarcaciones iraníes han atravesado en las últimas horas el estrecho de Ormuz, según ha informado la televisión estatal iraní citando fuentes marítimas, después del acuerdo entre la República Islámica y Estados Unidos para poner fin a la guerra y de que Donald Trump ordenara levantar el bloqueo naval.
Los transportistas de Asia y Europa han advertido, no obstante, que el tráfico marítimo tardará semanas en restablecerse y han avisado de que volverán a navegar solo cuando se haya garantizado la seguridad del paso, que ha sido minado durante las semanas de conflicto.
Se espera que Washington y Teherán firmen este viernes un memorando de entendimiento para el fin de la guerra y la reapertura del estrecho, si bien el acuerdo deja pendientes todavía los asuntos relacionados con el programa nuclear iraní y las sanciones internacionales.
Tres petroleros y dos buques de carga
La estatal iraní Press TV concreta que tres petroleros iraníes y dos buques de carga que transportaban bienes esenciales han atravesado "las aguas internacionales sin obstáculos", después de haber "permanecido varados durante meses debido a la campaña de bloqueo naval ilegal de Estados Unidos contra el transporte marítimo iraní".
El presidente de Estados Unidos aseguró este lunes que Ormuz estará "totalmente abierto" para el viernes y que ya lo estaba "parcialmente". "Se han encontrado unas cuantas minas (...) Los barcos comienzan a salir y el viernes estará totalmente abierto", declaró en Évian (Francia), por la cumbre del G7.