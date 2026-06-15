Trump asegura que los petroleros ya atraviesan el estrecho de Ormuz tras el acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en un mensaje en redes sociales que los petroleros ya han comenzado a moverse a través del estrecho de Ormuz, tras el memorando de entendimiento alcanzado con Irán para acabar con cuatro meses de guerra y casi el mismo tiempo de bloqueo de la importante vía marítima.

"Los barcos se están empezando a mover, muchos cargados con petróleo, fuera del estrecho de Ormuz", ha escrito Trump en su red social, Truth Social.

"Están yendo a través de la 'Autopista' Sur, que es totalmente segura y prístina. ¡También hay otras áreas para viajar!", ha añadido.

Mensaje de Trump en su red social, Truth Social @realDonaldTrump en Truth Social

Trump ha publicado el mensaje antes de llegar a Ginebra (Suiza) para asistir a la cumbre del G7, que se celebra hasta el miércoles en la localidad francesa vecina de Évian.