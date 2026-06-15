Trump asegura que los petroleros ya atraviesan el estrecho de Ormuz tras el acuerdo con Irán
- El presidente de EE.UU. asegura que hay varias vías abiertas en el Estrecho
- Claves del acuerdo entre EE.UU. e Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en un mensaje en redes sociales que los petroleros ya han comenzado a moverse a través del estrecho de Ormuz, tras el memorando de entendimiento alcanzado con Irán para acabar con cuatro meses de guerra y casi el mismo tiempo de bloqueo de la importante vía marítima.
"Los barcos se están empezando a mover, muchos cargados con petróleo, fuera del estrecho de Ormuz", ha escrito Trump en su red social, Truth Social.
"Están yendo a través de la 'Autopista' Sur, que es totalmente segura y prístina. ¡También hay otras áreas para viajar!", ha añadido.
Trump ha publicado el mensaje antes de llegar a Ginebra (Suiza) para asistir a la cumbre del G7, que se celebra hasta el miércoles en la localidad francesa vecina de Évian.
Tráfico "desigual" en Ormuz, según Marine Traffic
Pese a lo que ha afirmado Trump, el tráfico en el estrecho de Ormuz está aún lejos de recuperar la normalidad anterior a la guerra, cuando un 20 % del petróleo mundial pasaba por esta ruta.
Según la página web Marine Traffic, que sigue en tiempo real el tráfico marítimo en el mundo, la navegación a través de esta vía marítima es aún "desigual".
"La actividad de barcos a través del estrecho de Ormuz continúa, pero los patrones de tráfico siguen siendo desiguales y la visibilidad sigue siendo limitada", ha explicado Marine Traffic en un mensaje en redes sociales. Entre el 10 y el 14 de junio cruzaron el Estrecho 29 barcos "verificados", es decir, cuya identidad era conocida, con cargas de petróleo, productos químicos, gas metano y mercancías. La mayoría del tráfico se produjo en dirección oeste-este, es decir, de entrada y no de salida del Estrecho.
Otros 18 barcos cruzaron de manera clandestina, es decir, apagando los aparatos que comunican su posición e identidad, y al menos dos barcos sujetos a sanciones internacionales fueron identificados en el mismo periodo, de acuerdo con la misma fuente.
El memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán prevé un alto el fuego inmediato y el desbloqueo del estratégico estrecho de Ormuz, y será ratificado formalmente el próximo viernes 19 de junio en Suiza.
Irán ha asegurado que el acuerdo alcanzado contempla la liberación de los activos iraníes bloqueados y el levantamiento de todas las sanciones contra la República Islámica, y "garantiza" la soberanía de Teherán sobre Ormuz.
Sin embargo, persisten las dudas sobre si el entendimiento se mantendrá y si dará lugar a una cuerdo definitivo, por la desconfianza entre las partes y por el anuncio de Israel de que continuará sus ataques sobre Líbano.