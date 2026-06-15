Israel sigue torpedeando el acuerdo entre EE.UU. e Irán con un nuevo ataque en el sur del Líbano
- Una persona ha muerto por el ataque de un dron de Israel en el sur del Líbano
- El Ejercito israelí bombardeó el domingo los barrios del sur de Beirut
Israel continúa torpedeando el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, pese a que todavía ni siquiera se ha firmado, al continuar con los ataques en el Líbano, pese a que el pacto contempla un alto el fuego en todos los frentes de guerra, incluido el país árabe, como ha pedido Teherán.
No obstante, Washington ha aclarado que entre las condiciones del acuerdo con Irán no figura un repliegue de Israel del Líbano.
Este lunes, el conductor de un vehículo ha perdido la vida después de que el automóvil en que se trasladaba fuera objetivo de un dron israelí cerca de la rotonda de Kafr Tebnet, en el sur del Líbano, ha informado la Agencia de Noticias Nacional libanesa, ANN.
Ayer, el primer ministro de Israel, Benjamin Netayahu, informó en X de que las fuerzas de su país habían atacado objetivos del grupo chií libanés Hizbulá, aliado de Irán, en Dahie, los suburbios del sur de Beirut, y agregó que su país "no tolerará disparos hacia su territorio". Según la ANN, tres personas murieron y quince resultaron heridas por el impacto de un misil contra un edificio de apartamentos en Dahie.
Trump: El ataque del domingo "no debería haber ocurrido"
Tras el bombardeo del domingo, el presidente el presidente de EE.UU., Donald Trump, no pudo ocultar su frustración y apuntó en su red social Truth que "no debería haber ocurrido": "Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue de poca importancia y sin trascendencia; nadie resultó herido ni muerto, y no debería interrumpir este importante proceso”, escribió.
"Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluyendo el Líbano, y todas las partes deben deponer las armas. No debería haber más ataques de Israel en ningún lugar del Líbano, pero tampoco debería haber más ataques de ningún otro grupo, incluyendo Hezbolá, contra Israel. Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa. ¡No la echemos a perder!", agregó el mandatario republicano.
Israel ha advertido por boca de varios de sus responsables de que no se va a retirar del Líbano, desde el anuncio el viernes por parte de Pakistán de que EE.UU. y Teherán habían alcanzado un acuerdo para lograr la paz.
Y por si no ha quedado claro, un alto funcionario de la Administración de Trump ha precisado que un hipotético repliegue israelí no está incluido entre las condiciones del pacto con Irán.
"La retirada no es una condición del acuerdo. El acuerdo es un alto el fuego y no se trata de un alto el fuego unilateral. Eso significa que si Irán no puede controlar a Hizbulá y este grupo ataca a los israelíes, Israel tendrá derecho a defenderse y responder", ha explicado el funcionario, citado por la agencia EFE.
Israel insiste en que no va a retirarse del Líbano
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha reiterado este lunes que el Ejército de su país no va a replegarse de sus posiciones en el sur del país árabe y que permanecerá en "las zonas de seguridad del Líbano, Siria y Gaza de forma indefinida para defender la frontera y los asentamientos israelíes desde allí contra elementos yihadistas".
"La zona será desalojada de residentes locales y toda la infraestructura terrorista, tanto superficial como subterránea (...) será destruida", ha afirmado el ministro en un comunicado recogido por medios israelíes.
Por su parte, el titular israelí de Seguridad Nacional, el derechista Itamar Ben Gvir, ha asegurado que su país no se siente obligado a cumplir los puntos del pacto entre EE.UU. e Irán: "El acuerdo de Trump no nos obliga. Israel no está subordinado a Estados Unidos y somos un país independiente y soberano", ha dicho Ben Gvir, quien ha remarcado que la única obligación de su Gobierno es para con los ciudadanos y el Ejército israelí, así como para con el pueblo judío.
Hizbulá avisa que seguirá defendiendo el territorio libanés
En el bando contrario, Hizbulá ha avisado de que mantendrá su compromiso con la defensa del territorio, la población y la soberanía del Líbano hasta que se produzca una retirada de Israel y sean liberados los prisioneros.
En ese sentido, ha indicado que no habrá "un retorno" a la situación anterior a la del 2 de marzo y ha pedido a los desplazados de sus hogares en el Líbano que esperen instrucciones de las autoridades antes de regresar a sus hogares para evitar riesgos ante posibles incumplimientos del alto el fuego por parte de Israel.
La organización chií ha destacado que el acuerdo es simplemente una etapa previa hacia lo que ha definido como la "liberación total" del territorio libanés, además del regreso de los prisioneros y la reconstrucción de las zonas afectadas por la guerra; y ha apuntado que "no habrá retorno a la situación anterior al 2 de marzo".
"Esta fase exige que las autoridades y todas las fuerzas políticas libanesas retomen una posición nacional unificada para alcanzar los objetivos consensuados por el pueblo libanés, objetivos que sirvan a los intereses del Líbano y preserven su soberanía, fortaleza y resiliencia frente a las ambiciones israelíes", ha apuntado Hizbulá en un comunicado.
Desde la Jefatura de Estado del Líbano, el presidente Joseph Aoun, ha valorado este lunes que se incluya la estabilidad y la seguridad de los libaneses en el acuerdo alcanzado entre EE.UU. e Irán, y espera que "permita a los libaneses dedicarse a reconstruir lo que ha sido destruido y a recuperar su vida normal" después de todo lo sufrido.
El acuerdo entre Washington y Teherán se firmará el viernes en Suiza y después ambas partes tendrán 60 días para negociar, entre otros asuntos, sobre el programa nuclear de Irán.
En paralelo, Israel y el Líbano han estado negociando para terminar las hostilidades en el país árabe sin que las conversaciones hayan arrojado resultados por el momento y en medio de un alto fuego continuamente violado.
Desde que empezó la ofensiva israelí en el Líbano el 2 de marzo, 3.783 personas han muerto y 11.699 han resultado heridas, según la última actualización del Ministerio de Salud libanés.