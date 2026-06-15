Israel sigue torpedeando el acuerdo entre EE.UU. e Irán con un nuevo ataque en el sur del Líbano

Israel continúa torpedeando el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, pese a que todavía ni siquiera se ha firmado, al continuar con los ataques en el Líbano, pese a que el pacto contempla un alto el fuego en todos los frentes de guerra, incluido el país árabe, como ha pedido Teherán.

No obstante, Washington ha aclarado que entre las condiciones del acuerdo con Irán no figura un repliegue de Israel del Líbano.

Este lunes, el conductor de un vehículo ha perdido la vida después de que el automóvil en que se trasladaba fuera objetivo de un dron israelí cerca de la rotonda de Kafr Tebnet, en el sur del Líbano, ha informado la Agencia de Noticias Nacional libanesa, ANN.

Ayer, el primer ministro de Israel, Benjamin Netayahu, informó en X de que las fuerzas de su país habían atacado objetivos del grupo chií libanés Hizbulá, aliado de Irán, en Dahie, los suburbios del sur de Beirut, y agregó que su país "no tolerará disparos hacia su territorio". Según la ANN, tres personas murieron y quince resultaron heridas por el impacto de un misil contra un edificio de apartamentos en Dahie.

Trump: El ataque del domingo "no debería haber ocurrido" Tras el bombardeo del domingo, el presidente el presidente de EE.UU., Donald Trump, no pudo ocultar su frustración y apuntó en su red social Truth que "no debería haber ocurrido": "Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue de poca importancia y sin trascendencia; nadie resultó herido ni muerto, y no debería interrumpir este importante proceso”, escribió. Trump dice que el ataque israelí sobre Líbano "no se debería haber producido" e Irán amenaza con romper el acuerdo "Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluyendo el Líbano, y todas las partes deben deponer las armas. No debería haber más ataques de Israel en ningún lugar del Líbano, pero tampoco debería haber más ataques de ningún otro grupo, incluyendo Hezbolá, contra Israel. Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa. ¡No la echemos a perder!", agregó el mandatario republicano. Israel ha advertido por boca de varios de sus responsables de que no se va a retirar del Líbano, desde el anuncio el viernes por parte de Pakistán de que EE.UU. y Teherán habían alcanzado un acuerdo para lograr la paz. Y por si no ha quedado claro, un alto funcionario de la Administración de Trump ha precisado que un hipotético repliegue israelí no está incluido entre las condiciones del pacto con Irán. "La retirada no es una condición del acuerdo. El acuerdo es un alto el fuego y no se trata de un alto el fuego unilateral. Eso significa que si Irán no puede controlar a Hizbulá y este grupo ataca a los israelíes, Israel tendrá derecho a defenderse y responder", ha explicado el funcionario, citado por la agencia EFE.

Israel insiste en que no va a retirarse del Líbano El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha reiterado este lunes que el Ejército de su país no va a replegarse de sus posiciones en el sur del país árabe y que permanecerá en "las zonas de seguridad del Líbano, Siria y Gaza de forma indefinida para defender la frontera y los asentamientos israelíes desde allí contra elementos yihadistas". "La zona será desalojada de residentes locales y toda la infraestructura terrorista, tanto superficial como subterránea (...) será destruida", ha afirmado el ministro en un comunicado recogido por medios israelíes. Por su parte, el titular israelí de Seguridad Nacional, el derechista Itamar Ben Gvir, ha asegurado que su país no se siente obligado a cumplir los puntos del pacto entre EE.UU. e Irán: "El acuerdo de Trump no nos obliga. Israel no está subordinado a Estados Unidos y somos un país independiente y soberano", ha dicho Ben Gvir, quien ha remarcado que la única obligación de su Gobierno es para con los ciudadanos y el Ejército israelí, así como para con el pueblo judío. Claves del acuerdo entre EE.UU. e Irán: qué ganan las partes, qué cambia en Ormuz y qué riesgos persisten Ana Garralda