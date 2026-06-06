Al menos tres miembros del Ejército libanés mueren en un ataque israelí contra un vehículo militar en el sur del Líbano

Al menos tres miembros del Ejército libanés han muerto este sábado en un ataque aéreo israelí contra un vehículo militar en el sur del Líbano, pese al alto el fuego y que las fuerzas armadas no toman parte en el conflicto entre el grupo chií Hizbulá e Israel.

En un comunicado, el Ejército libanés ha informado que "un brutal ataque aéreo israelí tuvo como objetivo un vehículo militar en la carretera Kfar Tebnit-Khardali —en Nabatieh, al sur del país—, causando la muerte de dos oficiales, un general de brigada y un capitán, y un soldado".

"La continua, deliberada y reiterada agresión israelí contra el Líbano, su pueblo y su Ejército no hace sino fortalecer nuestra determinación para hacer frente a estos intentos agresivos, que buscan frustrar todos los esfuerzos por alcanzar una solución" al conflicto, añade la nota castrense.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, ha condenado el ataque, que ha calificado como "una flagrante violación de la soberanía libanesa y del derecho internacional", asegurando que se enmarca "en la escalada de violencia que amenaza la estabilidad y la seguridad en el sur, a pesar de los esfuerzos del Líbano en las negociaciones con Washington", según reza un comunicado de la Presidencia libanesa.

Además, el presidente ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que asuma sus responsabilidades y ponga fin a estos ataques reiterados, y para que garantice el respeto de las resoluciones internacionales pertinentes.