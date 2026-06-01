Netanyahu mantiene su ofensiva en Líbano y ordena al Ejército israelí atacar el sur de Beirut

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha ordenado este lunes a su Ejército atacar objetivos en el distrito de Dahiyed, al sur de Beirut, considerado un bastión de Hizbolá en la capital libanesa.

Pese al alto el fuego de mediados de abril, tanto las tropas israelíes como Hizbolá han continuado intercambiando ataques. Netanyahu justificó su última decisión en "las repetidas violaciones del cese el fuego por parte del grupo terrorista de Hizbolá", según un comunicado de la oficina del primer ministro israelí.

Esta orden se da un día después de que el Ejército de Israel anunciase la ocupación del castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que ha expandido su invasión recientemente. En un videomensaje publicado este domingo, Netanyahu informó de que tras la ocupación de Beaufort, que consideró un "hito crucial", había dado instrucciones de "consolidar y extender" el control israelí "sobre los lugares que estaban bajo el dominio de Hizbulá". El anuncio llega también después de varios ataques de Hizbulá hacia el norte de Israel, que hicieron sonar las alarmas antiaéreas en esta zona del país de forma continuada.

El conflicto del Líbano, enmarcado en la guerra de Irán, deja hasta ahora más de 3.370 muertos, según el gobierno del Líbano, y más de 1,2 millones de personas desplazadas, desde el 2 de marzo, tras el inicio de los bombardeos y órdenes de evacuación por parte de Israel en respuesta al lanzamiento de cohetes y drones de Hizbolá hacia territorio israelé en apoyo a su aliado Irán.

Por su parte, Israel ha informado de 26 soldados y cuatro civiles muerts en el mismo periodo. Además, miles de israelíes han sido desplazados del norte del país debido a os cohetes y drones lanzados por Hizbolá.