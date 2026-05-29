Netanyahu afirma que las fuerzas israelíes cruzaron el río Litani en el Líbano

El Ejército de Israel intensifica su ofensiva militar contra la organización chií Hizbulá en territorio libanés y consolida posiciones más allá del estratégico río Litani. Todo ello ocurre en un escenario de bombardeos diarios y desplazamientos forzosos de la población civil que desmienten, en la práctica, la existencia de un alto el fuego real en la región.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirma formalmente el cruce del río Litani —ubicado a unos 25-30 kilómetros de la línea divisoria— durante una visita de inspección a las tropas de la 36ª División estacionadas en la frontera norte. "Nuestras fuerzas cruzan el Litani y avanzan hacia posiciones de control. Estamos operando en Beirut, en la Bekaa, a lo largo de todo el frente, y le estamos asestando a Hizbulá un golpe demoledor", asegura el mandatario en un comunicado difundido por su Oficina, en el que se hace acompañar por el nuevo ministro de Defensa, Israel Katz.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, respalda este avance desde la disputada zona de las granjas de Shebaa (conocida en Israel como Monte Dov). El jefe militar promete de forma explícita "intensificar el daño causado a Hizbulá" para alejar la amenaza de las comunidades civiles del norte de Israel.

"Intensificar el daño causado a Hizbulá" Zamir ratifica que las fuerzas terrestres continúan su progresión con la aparente intención de ampliar el control territorial hacia el norte, fijando su próximo objetivo en el río Zahrani, con el constante soporte de la aviación. De acuerdo con el balance de las fuerzas armadas israelíes, la campaña acumula la eliminación de unos 2.500 presuntos milicianos del grupo chií proiraní desde el pasado 2 de marzo, incluyendo mandos de alto y medio rango. Sin embargo, las consecuencias sobre el terreno civil siguen en aumento. Por su parte el presidente libanés, Joseph Aoun, ha trasladado este viernes al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, que el establecimiento de un alto el fuego con Israel constituye un requisito previo indispensable para cualquier avance diplomático entre ambos países, cuyas delegaciones ya mantienen negociaciones militares en Washington. Según un comunicado de la presidencia libanesa, Aoun considera necesario "desplegar todos los esfuerzos posibles para lograr el fin" de la guerra, y subraya de forma tajante que la tregua representa "el paso obligado para cualquier nueva etapa" de diálogo con el Gobierno israelí. El Ministerio de Salud Pública libanés, a través de su Centro de Operaciones de Emergencia, eleva la cifra de víctimas a al menos 3.324 muertos y más de 10.000 heridos desde el estallido de este ciclo de hostilidades. Las últimas incursiones aéreas se cobran la vida de al menos 16 personas en los distritos de Sidón, Nabatieh y Tiro, coincidiendo con la festividad musulmana del Aíd al Adha. Mientras los combates y las órdenes de evacuación forzosa se mantienen activos sobre el terreno, la vía diplomática busca una salida en los despachos. Delegaciones militares de alto nivel de Israel y del Líbano se reúnen hoy mismo en el Pentágono, en Washington, bajo la mediación del Gobierno de Estados Unidos, intentando forzar una negociación que detenga la escalada armada en el frente norte.