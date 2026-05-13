Netanyahu se reunió en secreto con el presidente de Emiratos Árabes Unidos en medio de la guerra en Irán

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha realizado una visita en secreto a Emiratos Árabes Unidos (EAU) en medio de la guerra en Irán, según ha informado su oficina en un comunicado.

La nota, que no precisa la fecha exacta del desplazamiento, explica que Netanyahu viajó a EAU, en el marco de la Operación Rugido del León, como Israel ha denominado la ofensiva contra Irán, y se reunió con el presidente del país árabe, jeque Mohamed bin Zayed.

"Esta visita supuso un avance histórico en las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos", agrega el texto.