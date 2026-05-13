Netanyahu se reunió en secreto con el presidente de Emiratos Árabes Unidos en medio de la guerra en Irán
- La oficina del primer ministro israelí ha confirmado que ha viajado al país, sin concretar la fecha
- Netanyahu mantuvo un discreto encuentro con Mohamed bin Zayed
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha realizado una visita en secreto a Emiratos Árabes Unidos (EAU) en medio de la guerra en Irán, según ha informado su oficina en un comunicado.
La nota, que no precisa la fecha exacta del desplazamiento, explica que Netanyahu viajó a EAU, en el marco de la Operación Rugido del León, como Israel ha denominado la ofensiva contra Irán, y se reunió con el presidente del país árabe, jeque Mohamed bin Zayed.
"Esta visita supuso un avance histórico en las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos", agrega el texto.
No es la primera visita de un miembro del Gobierno israelí
No es la primera vez que un responsable israelí visita EAU, ya que en junio de 2021 el entonces ministro de Exteriores, Yair Lapid, fue el primer representante de un Gobierno de Israel en visitar este Estado del golfo Pérsico, meses después de que Emiratos y Baréin firmaran los llamados Acuerdos de Abraham, auspiciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su primer mandato, y por los que normalizaron sus relaciones con el Estado israelí.
En aquel viaje de dos días, Lapid mantuvo un encuentro con su homólogo emiratí, jeque Abdalá bin Zayed al Nahyan.
Lapid formó parte del Gobierno de coalición que hubo en Israel entre junio de 2021 y diciembre de 2022, e incluso llegó a ser primer ministro dentro del acuerdo de rotación entre los socios del Ejecutivo, antes de la vuelta de Netanyahu al poder.
La visita de Netanyahu se produce en medio del conflicto de Irán, iniciado el pasado 28 de febrero con la ofensiva de EE.UU. e Israel contra la República Islámica, que, en represalia, ha lanzado ataques contra países vecinos como EAU y mantiene un bloqueo sobre el estrecho de Ormuz.
De acuerdo con datos del Ministerio de Defensa emiratí, el país árabe ha interceptado unos 550 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.260 drones lanzados por Teherán.
El martes, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, afirmó que Israel ha confirmado el envío de una batería del sistema de defensa antiaérea, conocido como Cúpula de Hierro, a EAU para que pueda defenderse de de Irán, informa Efe.
Pese a manifestar su apoyo a los palestinos, EAU es uno de los países árabes que más laxo se ha mostrado en sus críticas a la ofensiva de Israel en Gaza.