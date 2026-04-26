Nueva coalición en Israel para intentar desbancar a Netanyahu en las elecciones de otoño

Dirigentes de la oposición israelí tanto de izquierda como de derecha han celebrado este domingo la coalición anunciada entre el ex primer ministro Naftali Bennett, favorito en los comicios, y el líder opositor Yair Lapid, con el objetivo de desbancar del poder al actual jefe de Gobierno, Benjamín Netanyahu, en las elecciones previstas para otoño.

Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor y dirigente del partido centrista 'Yashar!' (¡Recto!), ha celebrado la iniciativa y ha afirmado que la victoria en los próximos comicios es "un objetivo compartido", al tiempo que calificó a Bennett y Lapid como "socios".

Además, el político -segundo por detrás de Bennett en las encuestas- añadió que seguirá comprometido con actuar "con responsabilidad e inteligencia" para lograr "el cambio necesario" en el país.

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Según medios locales, Eisenkot podría ser invitado a sumarse a esta alianza a lo largo de la jornada, lo que sumaría 14 escaños a los 28 de esta nueva coalición (la mayoría necesaria es de 61), según la última encuesta del Canal 12 israelí.

Por su parte, el líder del partido de Los Demócratas, de tendencia izquierdista, Yair Golan, dio la bienvenida a la unificación y aseguró que su formación aspira a ser "la columna vertebral democrática y liberal" del próximo Gobierno. "Saludo cualquier unificación en el bloque", aseguró.

De estas declaraciones se hizo eco el jefe del partido 'Yisrael Beitenu' (Israel Nuestro Hogar), el ultraderechista laico Avigdor Liberman, quien afirmó "desear éxito" a la nueva coalición y subrayó que "el objetivo es reemplazar al Gobierno del 7 de octubre".