El intento de atentado contra Trump, en imágenes

Los investigadores tratan de aclarar todos los detalles del ataque llevado a cabo la pasada noche durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, la primera a la que asistía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tuvo que ser evacuado cuando se produjo un tiroteo en el hotel Washington Hilton. El detenido es Cole Allen y, según ha declarado el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, se cree que tenía como objetivo a personas vinculadas a la Administración estadounidense y probablemente también al presidente. Ante el sonido de los disparos, las fuerzas de seguridad se vieron evacuaron a Trump, a la primera dama Melania y a todo su gabinete. El sospechoso tiene 31 años y es un maestro especialista en tecnología de California.

Trump, momentos antes de que se produjera el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca Trump, momentos antes de que se produjera el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. EFE/ Pool Casa Blanca Captura de imagen de un video facilitado por la Casa Blanca. El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado que el tirador que irrumpió en el hotel donde el mandatario participaba en una cena con corresponsales en Washington fue "interceptado" y detenido por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero indicó que la bala impactó en su chaleco antibalas.

Los agentes escoltan a Trump tras producirse el tiroteo El presidente estadounidense Donald Trump es escoltado. REUTERS/Bo Erickson El presidente estadounidense, Donald Trump, es escoltado fuera de la sala después de que un hombre abriera fuego con una escopeta contra el personal de seguridad que se encontraba fuera del salón, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington.

Los corresponsales se refugian bajo las mesas tras escuchar los primeros disparos Los corresponsales ponen cuerpo a tierra tras escuchar los primeros disparos. REUTERS/Evan Vucci Los invitados se refugiaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, fueran evacuados de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca por agentes del Servicio Secreto cuando un hombre abrió fuego con una escopeta contra el personal de seguridad fuera de la sala, en Washington.

Estado de las mesas abandonadas por los corresponsales tras el primer plato que coincidió con el tiroteo Estado de las mesas abandonadas por los corresponsales tras el primer platos que coincidió con el tiroteo. (AP Photo/Tom Brenner) Alrededor de 2.500 personas asistían a la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Hilton de Washington. Apenas habían comenzado a degustar el primer plato, ensalada de burrata y guisantes frescos, cuando se escucharon los disparos del tiroteo. "Creí que eran unas bandejas", dijo después el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Varios asistentes abandonan la sala al escuchar los disparos Varios asistentes a la cena de corresponsales de la Casa Blanca busca refugio tras producirse el tiroteo. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y su esposa, Cheryl Hines, así como el subjefe de gabinete para asuntos políticos, Stephen Miller, y su esposa, Katie Miller, fueron escoltados fuera de la sala por agentes del Servicio Secreto, poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fuera evacuado. Los agentes reaccionan al tiroteo Un miembro del servicio secreto empuña una pistola. REUTERS/Jonathan Ernst Funcionarios de seguridad responden cuando un atacante abre fuego durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington.

El principal sospechoso es detenido Cole Allen es sometido por agentes del Servicio Secreto. DONALD J TRUMP via Truth Social/Handout via REUTERS El detenido por el tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en la que ha sido evacuado ileso Donald Trump ha sido identificado como Cole Tomas Allen. Las imágenes del hombre reducido en el suelo por los agentes han sido difundidas por el propio presidente de Estados Unidos. El sospechoso ha sido identificado por un agente como Cole Tomas Allen. Según sus redes sociales vive en Los Ángeles, es graduado por el Instituto de Tecnología de California y trabaja como profesor a tiempo parcial y desarrollador de videojuegos.

Trump: "La de presidente es una profesión peligrosa" Trump comparece tras el tiroteo en la cena de corresponsales del que salió ileso. DPA vía Europa Press Photo: Mehmet Eser/ZUMA Press Wire/dpa El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado esta noche en rueda de prensa que el tirador que fue detenido en un intento de infiltrarse en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca "estaba muy lejos" de acercarse a él y aseguró que "era un loco", pero podría haber atravesado las puertas del gran salón donde él se encontraba. "La de presidente es una profesión peligrosa", ha asegurado.