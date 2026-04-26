Trump, tras el tiroteo en la cena de corresponsales: "La de presidente es una profesión peligrosa"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado esta noche en rueda de prensa que el tirador que fue detenido en un intento de infiltrarse en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca "estaba muy lejos" de acercarse a él y aseguró que "era un loco", pero podría haber atravesado las puertas del gran salón donde él se encontraba.

Trump ha explicado en rueda de prensa cerca de la media noche en la Casa Blanca cómo vivió la evacuación de la tradicional cena de Corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre fuera "interceptado" tras intentar traspasar la seguridad del evento armado con un arma larga.

"Podría haber sido el ruido de una bandeja o de una bala", explicó el mandatario acompañado de la primera dama, Melania Trump, el director del FBI, Kash Patel, y el fiscal general en funciones, Todd Blanche.

“#Canal24Hora | Trump, evacuado ileso de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteo



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"Estaba muy lejos, él no estaba de ningún modo cerca de traspasar las puertas del salón. El salón estaba sellado", aseguró el presidente, quien dijo que este posible intento de asesinato fue manejado de manera profesional por el Servicio Secreto, mientras que le FBI está investigando a testigos.