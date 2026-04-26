Quién es Cole Allen, el detenido por el tiroteo en la cena donde Trump fue evacuado ileso

El detenido por el tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en la que ha sido evacuado ileso Donal Trump ha sido identificado como Cole Tomas Allen. Las imágenes del hombre reducido en el suelo por los agentes han sido difundidas por el propio presidente de Estados Unidos.

El sospechoso ha sido identificado por un agente como Cole Tomas Allen. Según sus redes sociales vive en Los Ángeles, es graduado por el Instituto de Tecnología de California y trabaja como profesor a tiempo parcial y desarrollador de videojuegos.

Los agentes han explicado que Allen tiene 31 años y reside en Torrance, California, una ciudad costera que forma parte de la zona de South Bay, cerca a Los Ángeles y colindante con la bahía de Santa Mónica.

Allen se alojaba en el hotel de la cena de corresponsales El jefe del departamento de policía del Distrito de Columbia ha explicado que los investigadores creen que el sospechoso estaba alojado en el hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena anual, pero que aún no se ha determinado el móvil del crimen. Trump, tras el tiroteo en la cena de corresponsales: "La de presidente es una profesión peligrosa" En algunas publicaciones de Facebook, se ve cómo Cole Allen fue nombrado 'profesor del mes' en diciembre de 2024 por la oficina de Torrance de C2 Education. Se trata de un servicio privado nacional de preparación para exámenes y tutorías para estudiantes que aspiran a ingresar a la universidad. Además, un perfil de LinkedIn a nombre del sospechoso lo describe como "ingeniero mecánico e informático de formación, desarrollador de videojuegos independiente y profesor".