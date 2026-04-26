Los investigadores creen que el atentado frustrado iba dirigido contra Trump y miembros de su Gabinete

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y miembros de su Gabinete fueron los probables objetivos de Cole Tomas Allen, el hombre que intentó romper el cordón de seguridad en el Hotel Hilton de Washington donde se estaba celebrando la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, ha dicho el fiscal general interino, Todd Blanche.

"Parece que sí, que efectivamente se propuso atacar a personas que trabajan en la Administración, probablemente incluyendo al presidente", ha dicho Blanche en el programa Meet the Press de NBC News, donde ha explicado que el sospechoso probablemente viajó en tren de Los Ángeles a Chicago y luego a la capital estadounidense.

Allen disparó una escopeta contra un agente del Servicio Secreto, que fue alcanzado en el chaleco antibalas y se encuentra bien, en un puesto de control del Hilton antes de ser reducido y arrestado. Trump y la primera dama, Melania Trump, fueron evacuados rápidamente del evento.

El detenido será acusado este lunes ante un tribunal federal de agresión a un agente federal, disparo de arma de fuego e intento de homicidio contra un agente federal, ha indicado Blanche, quien ha dicho desconocer si el ataque tiene alguna conexión con Irán.