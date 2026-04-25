Gran Premio de España 2026, en directo la carrera de MotoGP en Jerez

Sigue aquí la carrera en vivo del GP de España que se disputa en el circuito de Jerez. Marc Márquez sale desde la 'pole' con su Ducati; además, el de Cervera ha logrado su primera victoria de la temporada al sprint del sábado.

La lluvia marcó la jornada del sábado en el trazado jerezano, donde Márquez, aprovechando su caída, fue el primero de los pilotos en entrar en garajes para cambiar la moto. Su instinto y la fortuna le permitieron regresar a la pista para ponerse primero y celebrar, a su paso por meta, su triunfo número 17 al sprint. Ahora, se queda a 24 puntos del líder del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

Una vez apagados los semáforos, el nueve veces campeón del mundo defendió su posición de 'poleman' para liderar la prueba por delante del francés Johann Zarco (Honda) y de su hermano Alex Márquez (Ducati), que ascendía de la quinta a la tercera plaza. Bezzecchi caía de la cuarta a la decimosexta posición en la salida.

La lluvia hacía acto de presencia en el tramo final de la carrera y las caídas comenzaban a sucederse. Pedro Acosta (KTM) y Bezzecchi eran los siguientes en probar la grada, y Marc se dirigía a garajes para ser el primero en cambiar de moto, una decisión que resultaría clave. Solo restaba un giro para el final, con el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) al mando, cuando el catalán apareció para adelantar a su compañero de equipo y recuperar el liderato, que conservaría hasta la bandera a cuadros.

Así, firma su decimoséptima victoria al esprint por delante de 'Pecco' y del también italiano Franco Morbidelli (Ducati). "Es la primera victoria con una caída. Me caí en la mejor curva y en el mejor momento, justo cuando estaba pensando en entrar. Alguien desde arriba me ha dado esa suerte adicional", reconoció el de Cervera tras la prueba.