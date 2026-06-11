México - Sudáfrica y ceremonia inaugural del Mundial 2026 en directo en vídeo hoy
- La actuación de Shakira y otros artistas dará paso al primer partido del campeonato en el estadio Azteca
- Sigue la ceremonia inaugural del Mundial 2026 (19:30) y el México - Sudáfrica en directo La 1 y RTVE Play (21:00)
El Mundial 2026 arranca este jueves con una doble cita histórica en Ciudad de México. Antes de que ruede el balón en el partido inaugural entre México y Sudáfrica, el Estadio Ciudad de México será escenario de una gran ceremonia de apertura con la que la FIFA dará oficialmente la bienvenida al torneo más ambicioso de su historia, el primero con 48 selecciones y organizado conjuntamente por tres países. Puedes seguirlo en directo desde las 19.30 hora peninsular española en La 1, RTVE Play o el reproductor de esta página.
Un concierto antes del Mundial 2026
La inauguración comenzará 90 minutos antes del encuentro y convertirá el antiguo Estadio Azteca en el centro del planeta fútbol. La FIFA ha preparado un espectáculo inspirado en la cultura mexicana, con el papel picado como elemento visual protagonista, además de actuaciones musicales de artistas internacionales y latinoamericanos como Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Belinda, J Balvin, Danny Ocean y Tyla. México será además el primero de los tres países anfitriones en celebrar una ceremonia de apertura propia dentro de una trilogía de actos prevista también en Canadá y Estados Unidos.
Una vez concluya la fiesta, llegará el fútbol. Y el destino ha querido que los protagonistas sean los mismos que hace 16 años. Como ocurrió en el Mundial de 2010, cuando Sudáfrica ejercía de anfitriona, mexicanos y sudafricanos volverán a enfrentarse en el partido inaugural de una Copa del Mundo. Entonces empataron 1-1 en Johannesburgo, también un 11 de junio.
Cómo llegan los equipos
Para México, la cita supone una oportunidad única de volver a apoyarse en el impulso de jugar en casa. El país norteamericano se convierte en el primero en albergar tres Mundiales y espera repetir las actuaciones que firmó como anfitrión en 1970 y 1986, cuando alcanzó los cuartos de final. Tras la decepción de Catar 2022, el veterano Javier Aguirre lidera una nueva generación en la que conviven referentes como Edson Álvarez, Raúl Jiménez o Santiago Giménez con jóvenes talentos encabezados por Gilberto Mora, la gran promesa del fútbol mexicano.
Enfrente estará una Sudáfrica que regresa a un Mundial 16 años después de su última participación. Los Bafana Bafana han recuperado competitividad bajo la dirección del belga Hugo Broos, impulsados por una sólida base de futbolistas de Mamelodi Sundowns y Orlando Pirates. El portero Ronwen Williams, el centrocampista Teboho Mokoena y el veterano Themba Zwane lideran a una selección que busca superar por primera vez la fase de grupos.
Entre música, color, recuerdos y ambición, México y Sudáfrica tendrán el privilegio de abrir un Mundial llamado a marcar una nueva era en la historia del fútbol.