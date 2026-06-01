Canadá - Bosnia: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de la fase de grupos del Mundial 2026

El viernes 12 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular), las selecciones de Canadá y Bosnia Herzegovina del Grupo B del Mundial 2026 se enfrentan en el estadio de Toronto. Un duelo que mide a una de las anfitrionas, que pretende ofrecer la mejor imagen posible ante su afición, contra la modesta pero correosa selección balcánica. Un partido inédito en el panorama mundial, ya que será el primer enfrentamiento de la historia entre Canadá y Bosnia Herzegovina.

Para ambas selecciones sería todo un éxito pasar a las eliminatorias del Mundial, ya que nunca lo han conseguido. Básicamente porque apenas han participado en las citas mundialistas. Para Bosnia y Herzegovina será la segunda participación, tras la de Brasil 2014, en la que perdieron con Argentina y Nigeria. En el último partido, ya eliminados, lograron su primera victoria mundialista, frente a Irán. De aquel debut sobreviven solo Sead Kolasinac y Edin Džeko. Mientras, Canadá disputa su tercer Mundial, después de hacerlo en 1986 y en la pasada cita de 2022 en Catar.

Un Mundial especial para Canadá La selección canadiense se encuentra ante un Mundial muy especial. Es la primera vez que el gigante país norteamericano organiza el gran evento futbolístico. Acostumbrado a dominar los deportes de invierno, Canadá sigue siendo un país con escasa tradición de balompié. La historia no le respalda, ya que ha perdido sus seis partidos en los dos Mundiales en los que ha participado, en los que ha marcado solo dos goles (incluido uno en propia puerta) y ha recibido 12. Fue hace cuatro años cuando marcaron esos dos goles y ganaron experiencia para esta edición, en la que lograr rascar algún punto ya sería un hito histórico. La condición de anfitrión imprime un plus de obligación a una selección que en los últimos años ha ido creciendo. Sin ir más lejos, hace dos años en su primera participación como invitada en la Copa América, consiguió alcanzar las semifinales y solo Argentina fue capaz de vencerlos. Los jugadores de Canadá, bajo las órdenes del seleccionador Jesse Marsch, entrenan en Toronto antes de debutar en el Mundial 2026.Sammy Kogan / AP Su capacidad para ganar pasa en gran parte por las botas de su estrella, Jonathan David, el máximo goleador en la historia de la selección canadiense. En su primera temporada en la Juventus su participación ha sido más discreta de lo que se esperaba con solo ocho goles y cinco asistencias entre la Serie A y la Champions League. Canadá presenta un contratiempo de última hora y es que ha tenido que incorporar a Jayden Nelson en sustitución de Marcelo Flores, que será baja por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. La baja de Flores supone una pérdida sensible para Canadá por la versatilidad ofensiva del jugador, que podía actuar tanto como extremo como mediapunta y que había formado parte habitual de las convocatorias recientes de la selección.

La resiliencia de Bosnia Bosnia será un hueso muy duro de roer para el estreno mundialista en Toronto. La selección europea ha basado su éxito en llevar a sus rivales hacia su terreno y defender con uñas y dientes. Llega a este Mundial después de superar una repesca durísima. Primero, eliminó a Gales en las semifinales, con un 1-1 a domicilio que remató en los penaltis. Y después logró la machada de dejar fuera a Italia. De nuevo, logró un empate 1-1 gracias a un gol de Haris Tabaković y ganó en la tanda de penaltis, dejando a la tetracampeona del mundo sin acudir a su tercer Mundial consecutivo. Una defensa bosnia sustentada en su portero, Nikola Vasilj, que jugó más minutos que cualquier otro jugador en la fase de clasificación para el Mundial con un total de 10 partidos en completos (960 minutos) y destacando por detener el penalti decisivo de Gales en la tanda de la repesca. Varios jugadores de la selección de Bosnia Herzegovina entrenan en Toronto, antes de debutar en el Mundial 2026.Jon Blacker / AP Si Bosnia promete ser un auténtico muro, en ataque tiene como gran referente a su goleador histórico, Edin Džeko. El veterano delantero del Schalke 04 acude a la cita en el ocaso de su carrera pero con unos números dignos de estrella mundial, con 73 goles en casi 150 partidos. Pese a su longevidad, la pólvora la sigue teniendo encendida, como demuestra que en la fase de clasificación haya sido el máximo anotador de su selección, con seis goles. Džeko también será uno de los ocho jugadores que disputarán el Mundial 2026 con 40 años cumplidos junto a nombres tan ilustres como los de Cristiano Ronaldo o Luka Modric. Sin embargo, salvo que el portero escocés Craig Gordon sorprenda a propios y extraños marcando un gol, ninguno superará al mítico Roger Milla, el goleador más mayor en la historia de los mundiales, con 42 años y 39 días.

Ceremonia con sabor canadiense Hora y media antes, a las 19:30 horas (hora peninsular) dará comienzo la segunda ceremonia de inauguración que tendrá este peculiar Mundial. Cada una de ellas se celebra en cada país organizador. Se trata de tres shows conectados en las sedes de México, Estados Unidos y Canadá donde se reunirán hasta 15 artistas internacionales. El primero, en el estadio Azteca de Ciudad de México, en el segundo en el estadio de Toronto y el tercero en el estadio de Los Ángeles. En esta segunda ceremonia se concentrará un elenco de cantantes de fama mundial, con especial protagonismo para los canadienses, pondrán música y color a una ceremonia con muchos elementos sorpresa. Los artistas confirmados en esta ceremonia son: Alanis Morissette

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Michael Bublé

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince