Perú - España, en directo hoy en vídeo el partido amistoso de la Selección

La selección española de fútbol disputa este martes en Puebla, centro de México, el partido amistoso contra Perú, el último de preparación para el Mundial, sin Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, que se encuentran en proceso de recuperación de sendas lesiones musculares.

Sin estos tres nombres sobre la mesa, sin ninguno más sumándose a la lista a pesar del susto de Rodri en una entrada a destiempo de Gavi en el entrenamiento del sábado, Luis de la Fuente podrá probar al equipo antes del debut en el Mundial. Para ello, España tendrá enfrente a una selección de Perú que viaja a Puebla (México) como 'sparring' de los de Luis de la Fuente, ya que no lograron plaza para el Mundial.

Con posiciones claras en el once titular del debut, las ausencias de Lamine Yamal y Nico Williams en banda abren un 'casting' a futbolistas que tedrán que ganarse la titularidad en la delantera para todo un Mundial. De ellos, Mikel Oyarzabal será el '9' de la selección española, mientras que Álex Baena y Ferrán Torres, autor del gol contra Irak, parten con más opciones de ocupar los extremos.

Eso sí, la verticalidad de Yeremy Pino, ya con entrenamientos en sus piernas tras incorporarse más tarde a la concentración al ganar la Liga Conferencia el pasado miércoles, puja también por la titularidad.

Un once titular en el que Luis de la Fuente podría dejar claro su portero titular de cara al Mundial. Él sabe quien es, pero es la posición que más debate externo genera. Joan García fue titular ante Irak y cometió un fallo en el gol. Por su parte, Unai Simón, quien tiene más opciones de ser el elegido, no tuvo minutos igual que un David Raya que ni entró en la convocatoria al unirse a sus compañeros el día antes del encuentro por haber disputado la final de la Liga de Campeones.

Además de probar ideas y futbolistas para definir el once titular contra Cabo Verde, el partido servirá a España para poder hacerse una idea de lo que se encontrará en el último partido de la primera fase, ya que también lo disputará en México. Eso sí, será ante Uruguay en Guadalajara.

El combinado peruano firmó unas pobres Eliminatorias Sudamericanas, en las que quedó penúltimo y lejos de poder luchar por los billetes mundialistas o la repesca, y ha iniciado desde principios de año un nuevo proyecto con la dirección del brasileño Mano Menezes que en sus tres partidos ha firmado una derrota, ante Senegal (2-0), un empate, ante Honduras (2-2), y una victoria, hace unos días ante la mundialista Haití (1-2).

Históricos de 'La Bicolor' como el portero Pedro Gallese y los centrocampistas André Carrillo y Yoshimar Yotún lideran a una Perú, número 51 del ranking de la FIFA y que ha perdido en sus tres partidos con la actual campeona de Europa, todos ellos amistosos, el último en 2008 y previo al éxito en la Eurocopa de semanas después.