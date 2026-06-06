Mbappé vuelve a su territorio favorito: así llega la gran estrella de Francia al Mundial 2026
- Con 27 años y 12 goles mundialistas a sus espaldas, el delantero busca la tercera estrella de la selección francesa
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A pocos días del inicio del Mundial, todas las miradas en Francia vuelven a dirigirse hacia un nombre propio: Kylian Mbappé. El delantero afronta la cita más importante del fútbol en un momento peculiar. La pasada temporada en el Real Madrid ha dejado luces y sombras, con grandes cifras individuales pero sin lograr los títulos colectivos que esperaba. Sin embargo, si hay un escenario en el que el francés acostumbra a elevar su nivel es precisamente el Mundial.
A sus 27 años, Mbappé llega con la oportunidad de seguir ampliando una trayectoria mundialista que ya le sitúa entre los grandes especialistas de la historia del torneo.
El Mundial, su hábitat natural
Pocos futbolistas han dejado una huella tan profunda en tan poco tiempo. Mbappé conquistó el Mundial de Rusia 2018 con apenas 19 años y se convirtió en una de las grandes sensaciones del torneo. Cuatro años después, en Catar 2022, firmó una actuación todavía más espectacular.
Su hat-trick en la final ante Argentina no evitó la derrota francesa, pero sí confirmó su estatus como uno de los jugadores más decisivos que ha visto la competición. Entre ambas ediciones suma 12 goles en apenas 14 partidos, una cifra que le permite mirar de cerca a los grandes artilleros de la historia de los Mundiales.
La tercera estrella para Francia y el récord goleador de Miroslav Klose aparecen ahora como los dos grandes objetivos del atacante.
Una temporada con altibajos
El camino hasta este Mundial no ha sido tan plácido como en otras ocasiones. Mbappé ha firmado buenos números con el Real Madrid y ha vuelto a demostrar su capacidad para decidir partidos, pero las lesiones han condicionado parte del proceso, limitando su protagonismo en tramos importantes del calendario. A ello se unen las críticas que ha recibido recientemente, en las que se cuestionaba su nivel de implicación con el club durante el final de temporada.
Pese a todo, el francés llega recuperado y con el objetivo de cerrar el curso dejando atrás las dudas que le acompañado en los últimos meses.
El refugio de 'Les Bleus'
Si algo ha demostrado Mbappé a lo largo de su carrera es que con la camiseta de la selección francesa suele sacar su mejor versión. Bajo la dirección de Didier Deschamps, se ha convertido en el líder de una generación acostumbrada a competir por todos los títulos.
El propio seleccionador ha insistido en que el contexto de la selección permite a muchos jugadores resetear después de temporadas exigentes con sus clubes. Y para Mbappé, Francia vuelve a presentarse como el escenario ideal para recuperar confianza y volver a sentirse el futbolista diferencial que ha marcado una época con la camiseta azul.
La aventura mundialista está a punto de comenzar. Y si la historia reciente sirve de referencia, pocos jugadores han convertido el torneo en un escenario tan propio como Kylian Mbappé.
A cuatro goles de entrar en la historia
Mbappé ha convertido el Mundial en su gran escaparate. Con solo dos ediciones disputadas, ya acumula una trayectoria reservada a leyendas del fútbol: campeón del mundo en 2018, finalista en 2022 y protagonista en los momentos clave con Francia.
Ahora afronta la próxima cita con una marca que lo sitúa entre los máximos goleadores de la competición: 12 tantos en 14 encuentros. Solo cinco jugadores aparecen por delante en la clasificación histórica:
- Miroslav Klose - 16 goles
- Ronaldo Nazário - 15 goles
- Gerd Müller - 14 goles
- Just Fontaine - 13 goles
- Lionel Messi - 13 goles
Una actuación destacada en esta edición podría situarle muy cerca de la cima con apenas 27 años.