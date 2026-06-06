Mbappé vuelve a su territorio favorito: así llega la gran estrella de Francia al Mundial 2026

A pocos días del inicio del Mundial, todas las miradas en Francia vuelven a dirigirse hacia un nombre propio: Kylian Mbappé. El delantero afronta la cita más importante del fútbol en un momento peculiar. La pasada temporada en el Real Madrid ha dejado luces y sombras, con grandes cifras individuales pero sin lograr los títulos colectivos que esperaba. Sin embargo, si hay un escenario en el que el francés acostumbra a elevar su nivel es precisamente el Mundial.

A sus 27 años, Mbappé llega con la oportunidad de seguir ampliando una trayectoria mundialista que ya le sitúa entre los grandes especialistas de la historia del torneo.

El Mundial, su hábitat natural Pocos futbolistas han dejado una huella tan profunda en tan poco tiempo. Mbappé conquistó el Mundial de Rusia 2018 con apenas 19 años y se convirtió en una de las grandes sensaciones del torneo. Cuatro años después, en Catar 2022, firmó una actuación todavía más espectacular. Su hat-trick en la final ante Argentina no evitó la derrota francesa, pero sí confirmó su estatus como uno de los jugadores más decisivos que ha visto la competición. Entre ambas ediciones suma 12 goles en apenas 14 partidos, una cifra que le permite mirar de cerca a los grandes artilleros de la historia de los Mundiales. La tercera estrella para Francia y el récord goleador de Miroslav Klose aparecen ahora como los dos grandes objetivos del atacante.

Una temporada con altibajos El camino hasta este Mundial no ha sido tan plácido como en otras ocasiones. Mbappé ha firmado buenos números con el Real Madrid y ha vuelto a demostrar su capacidad para decidir partidos, pero las lesiones han condicionado parte del proceso, limitando su protagonismo en tramos importantes del calendario. A ello se unen las críticas que ha recibido recientemente, en las que se cuestionaba su nivel de implicación con el club durante el final de temporada. Pese a todo, el francés llega recuperado y con el objetivo de cerrar el curso dejando atrás las dudas que le acompañado en los últimos meses.