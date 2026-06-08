Ganar un Mundial no era el fin: Messi se pide otra

El 16 de junio de 2006, Leo Messi marcó su primer gol en un Mundial. El 16 de junio de 2026 volverá a empezar otro. Veinte años después, la promesa es leyenda y ya todo el mundo sabe quién era aquel chico.

Hace ahora veinte años Leo Messi de aquel debut mundialista. Tenía entonces diecinueve años y en la prensa todavía su nombre iba acompañado del sustantivo “promesa”. Era 16 de junio de 2006. Argentina debutaba en ese mundial contra Serbia y Montenegro. El partido, más que controlado por la albiceleste, se adentraba en el minuto setenta y cinco cuando Pekerman decidió darle entrada.

"La Pulga" solo necesitó trece minutos para hacer su primer gol con la selección. Entonces todavía nadie hablaba de él como el mejor jugador de todos los tiempos, no tenía tan encima la sombra de otro 10 de la albiceleste, esa que le empezó a perseguir sobre todo después de un maradoniano gol al Getafe en la primavera de 2007.

Era un chico bajito y flaco al que le sobraba fútbol. Hoy, veinte años después, a Leo Messi ya no le queda nada por demostrar, ni siquiera ganar el título que durante lustros fue quizá su punto más débil en la comparación con Maradona.

En Catar levantó el trofeo que le faltaba Leo Messi ha ganado infinidad de títulos colectivos (46) e individuales (sus ocho balones de oro o seis botas de oro, son solo unos de muchos). Ha reventado todos los récords posibles y ha derribado todas las barreras que parecían reservadas para los mortales. Y aun así hubo una que nunca fue suya sino que la construimos nosotros: ganar un mundial. Necesitábamos que lo ganara como si su legado dependiera de ello, como si la belleza de todo lo anterior necesitara una última validación. Messi nunca necesitó esa copa para trascender pero lo hizo. Argentina salió campeona por primera vez en casi cuatro décadas y el de Rosario cerró el debate que probablemente nunca debió existir: ¿Necesitaba Messi ganar un Mundial para demostrar algo? En realidad no, pero en Catar el ex del Barça alcanzó una cima que ya era suya mucho antes de conquistarla. Lionel Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026