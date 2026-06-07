Baena: "Llegamos todos con la emoción de poder hacer algo grande en este Mundial"

Álex Baena, centrocampista de la selección española y el Atlético de Madrid, expresó este sábado que el equipo nacional llega “con la emoción de hacer algo grande” en el Mundial 2026, admitió que durante la temporada siempre se tiene “ese pequeño miedo” de no estar en la lista final y remarcó la “confianza” en él del seleccionador Luis de la Fuente.

“Creo que, aparte de que tenemos un grupo fantástico de jugadores, llegamos todos con esa ilusión y esa emoción de poder hacer algo grande en este Mundial. Todos nos sentimos un poco como Rodri, de poder hacer algo grande y llegar lo más lejos posible”, aseguró en rueda de prensa desde el campo base del equipo en Chattanooga, Estados Unidos.

El empate en el amistoso del pasado jueves ante Irak relegó a España de la primera posición del ránking FIFA antes del inicio del torneo. “Es verdad que nos dolió, porque nosotros queremos ser la mejor en todo, ser la número uno siempre, y ese empate nos fastidió un poco por perder el primer puesto. Se ven siempre por las redes sociales ese tipo de cosas, pero no le damos más importancia. Siempre queremos ganar”, afirmó.

En algunas de las instalaciones de la selección española en Chattanooga, figura la foto levantando la Eurocopa 2024 de María Caamaño, joven aficionada al fútbol y la selección española que falleció este año a consecuencia de un sarcoma de Ewing.

“También la tenemos en el ‘hall’ del hotel. La verdad que, cuando me la enseñaron, que no lo sabíamos, fue una sorpresa muy bonita. Hablo muchísimo con la familia. Para gente como Ferran, Pedri y yo, que tenemos mucha relación con ellos, ha sido un detalle muy bonito y la tenemos presente siempre que jugamos juntos y podemos hablar con su familia. Ojalá poder regalarle una bonita Copa”, explicó.