RTVE dará la mayor cobertura digital de su historia en el Mundial 2026

RTVE se vuelca en la cobertura digital de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con hasta tres señales en directo de los partidos que emite TVE, tres programas exclusivos digitales que darán cobertura al evento y la mayor oferta de contenido en Youtube, donde emitirá en directo los diez primeros minutos de sus partidos y dará antes que nadie los resúmenes más completos.

RTVE Play ofrecerá la retransmisión del partido más relevante de cada jornada (incluidos todos los de España). También ha lanzado una portada especial en TDP Play que aglutina todos los directos y las agendas para que los usuarios no se pierdan nada. Contará también con todos los programas especiales de La 1, Teledeporte y RTVE Play, además de los vídeos íntegros, los goles y resúmenes con los mejores momentos de los encuentros que emitimos.

En cuanto al contenido en directo, a partir del próximo jueves 11 de junio se podrá disfrutar desde la plataforma de RTVE el directo de los partidos en continuidad, con las señales de los narradores principales, de la versión en catalán y, en algunos partidos, la señal personalizada con creadores digitales de RTVE Play.

En este sentido, RTVE Play se vuelca con una programación especial en su canal EN PLAY que contará con tres programas originales alrededor del Mundial. Vuelve en directo el mítico programa de Playz ‘Comenta, que sales’ para todos los partidos de España con Darío Eme Hache, Lucía Borro, Marina Rivers, La Sotanita y Javier Nácher.

Además, el programa deportivo de humor CTA contará con varios especiales paraacompañar en directo a algunos de los partidos internacionales más relevantes mientras que el nuevo videopodcast ‘Fútbol de calle’ analizará a través de la mirada de los youtubers La Sotanita y Pedro el Ingeniero la actualidad del Mundial de lunes a jueves.

RTVE se vuelca para dar la mayor cobertura digital de su historia en el Mundial 2026

‘Comenta, que sales’ Tras el éxito de sus anteriores entregas regresa el programa más futbolero de Playz, el canal digital joven de RTVE, a RTVE Play con una propuesta totalmente renovada. ‘Comenta, que sales’ vuelve para ofrecer su ya característica retransmisión digital alternativa, combinando el análisis del deporte rey con el entretenimiento y el lenguaje de las nuevas plataformas. Para este nuevo Mundial, el formato apuesta por un elenco de primer nivel que conectará de forma directa con la audiencia más joven: Darío Eme Hache, Lucía Borro, Marina Rivers, La Sotanita y Javier Nácher. Además de este equipo, la emisión contará en plató con la visita de otros invitados sorpresa del entorno digital. Con un tono desenfadado, mucha pasión por el fútbol y una interacción constante con el público, ‘Comenta, que sales’ se consolida como la alternativa perfecta para vivir las grandes citas de la selección española en el Mundial. El próximo lunes 15 se inaugurará el programa en directo de forma totalmente gratuita en EN PLAY, el nuevo canal de RTVE Play antes del partido en el que debuta España contra Cabo Verde. Y acompañará también a la selección española el día 21 en su segundo partido y en el resto de los encuentros.

CTA en el Mundial El equipo de CTA vuelve para la Copa Mundial junto a invitados especiales, para narrar en directo algunos de los partidazos que se emiten en La 1 y RTVE Play. El programa arranca con el partido inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio en el mítico Estadio Azteca de la capital mexicana desde las 20:45 horas. En CTA el deporte y el humor se dan la mano con las narraciones de autor de Albert Bermúdez y su equipo habitual compuesto por Anna Palet, Edgar Manchado y Pol Corredoira, al que se sumarán exfutbolistas y periodistas deportivos que participarán de la narración. Al partido inaugural seguirán las narraciones de partidos como el Inglaterra-Croacia del 17 de junio, el Argentina-Austria del 22 de junio o el Alemania-Ecuador del 25 de junio. También ofrecerá la información del mundial más allá del terreno de juego: salseos, romances, piques, anécdotas de los jugadores actuales y de la historia de los mundiales, quiz games e imitaciones. Todo para mantener a la audiencia enganchada al mundial a través del canal EN PLAY.

‘Fútbol de calle’ Dentro de la programación de EN PLAY para el Mundial, RTVE Play estrena ‘Fútbol de Calle’, un videopodcast presentado por tres 'pichichis' de élite: Pedro 'el ingeniero', La Sotanita y Javi Torres. ‘Fútbol de Calle’ es un formato que aterriza como la 'previa de la previa' de los partidos del Mundial que ofrecerá La 1 y RTVE Play en versión 'panchaga-premium'. Alejado de debates pesados o ‘turras’ tácticas, este programa viene para hablar de fútbol real, de barro y del Mundial más largo de la historia como si se estuviera en casa con la familia y amigos. Una divertida y explosiva mezcla de tertulia, comedia y cultura pop futbolera en clave de Tik Tok que no dejará indiferente. ‘Fútbol de calle’ se estrena el 11 de junio con el arranque de la Copa Mundial y se emitirá de lunes a jueves, en horario previo a los partidos que emitimos, en directo en el canal EN PLAY de RTVE Play.

Regístrate gratis en RTVE Play para seguir lo mejor del Mundial RTVE Play ofrecerá un partido en directo cada día, detallará en una agenda qué podrán ver los usuarios en cada jornada y publicará un vídeo-resumen de todos los partidos que emite, además de los goles y los momentos más destacados. Los usuarios se pueden registrar gratuitamente en la plataforma para poder seguir los partidos y poder disfrutar de algunas funcionalidades como seguir viendo el contenido donde lo dejaron o hacer su lista de favoritos o recibir alertas en su móvil cuando empiecen los partidos. Una oferta para que los usuarios no se pierdan nada y elijan qué ver cada momento, en cualquier lugar o dispositivo. Además, todos los usuarios que quieran, recibirán en su correo electrónico una newsletter semanal con todas las novedades sobre la Copa Mundial.

Apuesta por YouTube La retransmisión del Mundial también estará presente en el canal de YouTube Teledeporte. En él, se ofrecerán los 10 primeros minutos de la emisión del partido más relevante de cada jornada -se podrá ver íntegro en RTVE Play- así como los resúmenes más completos de estos partidos, que se podrán ver en este canal y en RTVE Play dos horas antes que en el resto de medios digitales.