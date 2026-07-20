RTVE Noticias estrena un especial digital para redes y plataformas en directo para acompañar la llegada de la Selección Española de Fútbol

RTVE Noticias ofrecerá por primera vez un programa especial en directo concebido exclusivamente para redes sociales y plataformas digitales para vivir la espera de la llegada de la Selección Española de Fútbol a Madrid y conectar con el ambiente que se respira en las calles antes del inicio de las celebraciones por el triunfo. ‘España espera a La Roja: Estrella 2’ enlazará con los especiales de TVE y RNE dedicados a la llegada del equipo nacional a Madrid.

Presentado por Dani Cargol e Isabella Rocafull, rostros de ‘YaTDigo’, el programa apostará por un lenguaje ágil, cercano y con ritmo digital para acercar la celebración a nuevas audiencias. La cobertura contará con dos equipos móviles desplegados en distintos puntos de Madrid: Cecilia Revuelta, Luismi Palao, Ana Vázquez y Patricia Campos. También conectaremos con Otto Ballester desde la Casa de la Radio. La dirección del especial corre a cargo de Ángela Gallardo, con realización de Pablo González y producción de Clara Juárez y Lydia Alonso.

El especial combinará el análisis y el entretenimiento gracias a la participación de periodistas, especialistas e invitados de RTVE y de otros ámbitos. Uno de los ejes del programa será cómo se ha vivido el Mundial a través de las redes sociales y cómo esa conversación digital se traslada ahora a las calles durante la celebración. A través de conexiones continuas, mostrarán el ambiente previo al recorrido del autobús de la selección y recogerán el testimonio de aficionados, familias, trabajadores y ciudadanos que estén viviendo una jornada histórica.

Isabella Rocafull y Dani Cargol

Además del seguimiento informativo, el espacio analizará el Mundial como un fenómeno social y generacional, la diversidad de la selección y su conexión con la España de 2026, las historias personales de los jugadores, el trabajo que hay detrás del éxito deportivo y el impacto económico, cultural e internacional de la victoria para la Marca España. También abordará las nuevas formas de consumir y compartir el fútbol a través de los entornos digitales.

La emisión incorporará secciones específicas de Verifica RTVE, centradas en inteligencia artificial y desinformación, así como 'El dato de la segunda', un espacio elaborado por RTVE Datos que

Con este especial, RTVE Noticias pone en marcha una propuesta innovadora, concebida como un formato nativo digital en directo, transversal y complementario a la cobertura lineal de TVE y RNE. El proyecto refuerza la colaboración entre RTVE Noticias, los Servicios Informativos de TVE, Deportes, RTVE Play, Centros Territoriales, Programas TVE, RNE y el resto de áreas implicadas, con el objetivo de ofrecer una cobertura coordinada, dinámica y adaptada a las nuevas formas de consumo informativo.