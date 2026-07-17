RTVE Play bate récords en el Mundial: supera los 25 millones de usuarios y los 100 millones de visualizaciones

RTVE Play es la plataforma estrella del Mundial 2026 y ha batido todos sus récords con más de 25 millones de usuarios únicos y más de 100 millones de visualizaciones. En lo que va de mes, la plataforma acumula casi 17 millones de usuarios, un 23% por encima del dato parcial de julio de 2024, el anterior récord de la plataforma coincidiendo con la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de París.

La plataforma ha tenido durante el mes de julio un promedio de 2,3 millones de usuarios diarios, duplicando el dato del mes anterior. RTVE Play mejora sus datos diarios durante este periodo en un 13 % a lo conseguido en la Eurocopa.

Las visualizaciones acumuladas en tan solo 15 días del mes han crecido hasta los 47 millones (un 72 % más que en 2025), mientras que los usuarios registrados se mantienen en cifras récord, con 16,3 millones, de los que casi cinco son activos, el doble que el mes pasado.

El consumo de directos a través del móvil, clave Por dispositivos, RTVE Play se ha convertido en el complemento perfecto para el consumo fuera de casa en época estival, con un crecimiento espectacular del consumo web a través de dispositivos móviles (un 250 % respecto al año anterior), aunque los usuarios han pasado más tiempo viendo los contenidos en el televisor, que acumula más de 6,3 millones de horas totales. Estos datos han sido potenciados sobre todo por el crecimiento de consumo de directos, que han crecido un 234 % respecto al año anterior. En el ranking de lo más visto se coloca por ahora en cabeza el España-Francia de semifinales con 1,1 millón de espectadores, seguido por el Portugal-España, con cifras muy similares. De los partidos de otros equipos destaca la cifra del Argentina-Egipto, con casi 750.000 usuarios únicos, y el Francia-Marruecos, con 537.000.

Los jóvenes se vuelcan con RTVE Play y sus contenidos Dentro de las emisiones más vistas del mes se cuelan varias del canal digital EN PLAY, que ha hecho una cobertura completa del Mundial con los programas ‘Comenta, que sales’, ‘CTA en el Mundial’ y ‘Fútbol de Calle’. Gracias a esta programación específica, el canal digital propio de la plataforma ha crecido en julio más de un 300 % con más de un millón de usuarios únicos, muy cerca de la emisión mensual de La 1 y por encima del resto de canales de la Corporación. De hecho, buena parte del crecimiento de la plataforma viene motivado por la incorporación de públicos jóvenes y jóvenes adultos, para los que estaba pensada esta programación específica. Respecto al año anterior, los usuarios registrados menores de 35 años han pasado de ser 320.000 a casi 1.750.000, un crecimiento del 544 %, convirtiendo a la franja de entre 25 y 34 años en la más importante dentro de RTVE Play. Además, en este mundial se ha lanzado el nuevo vertical de deportes de la plataforma, TDP Play, con contenidos exclusivos y canales propios en directo. El resultado no puede ser mejor: el conjunto de contenidos de este vertical supera los 5,7 millones de usuarios únicos, un 260 % más que el mes de junio, y muy por encima del resto de contenidos. Por su parte, RNE Audio crece un 53 % sobre el año pasado y un 33 % frente a junio en la primera quincena de mes, previendo un cierre de mes muy positivo tanto en web como en app.