La UCO determina en su informe que Santos Cerdán dispuso de fuentes de ingresos no declaradas

Según el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso RTVE, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, dispuso de "fuentes de ingresos no declaradas" que supusieron, para él y su familia, importantes "beneficios" económicos. En total, los agentes cifran en más de 300.000 euros la fuente de ingresos no declarada y se le imputan delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho en la causa de relacionada con presuntos amaños en la concesión de obra pública, dentro del caso Koldo.

Concretamente, la Guardia Civil cree que Cerdán y su entorno disfrutaron de una fuente de ingresos no declaradas a través de ingresos realizados por Koldo Garcia y su mujer, Patricia Uriz, o gracias a pagos a su mujer a través de la empresa Lorgen Genética, vinculada a la compañía Servinabar, propiedad del socio de Cerdán, Antxón Alonso, y de la que el exsecretario de Organización negó ser propietario a pesar de que los agentes encontaron un documento que evidenciaba lo contrario.

Una de esas fuentes de ingresos, según la UCO, fue de 2023 a 2024, cuando la mujer de Cerdñan, Francisca Muñoz, recibió 18.730 euros en concepto de nómina y fue despedida justo un día después de la detención de Koldo. La UCO cree que se "habría utilizado un entramado empresarial" participado por el socio de Cerdán en Servinabar, Joseba Antxón, para "bajo la apariencia de un contrato laboral hacerle llegar a la mujer de Santos una asignación mensual de 1.300 euros"

Entre otras "posibles fuentes de ingresos no declaradas por Santos Cerdán", la UCO incluye, entre otras cuestiones, "ingresos en efectivo realizados por Koldo y Patrizia Uriz para abonar las cuotas de renting de un vehículo". También, entre 2014 y 2017, ingresos en efectivo de origen "aparentemente desconocido" por valor de 18.261, 56 €.

Además, el documento, que analiza la información "laboral, financiera y tributaria" del ex número 3 del PSOE, recoge que la empresa Servinabar negoció la compra para él de un inmueble de un millón de euros que finalmente no se materializó.

“#14HorasRNE | La UCO publica el informe sobre la fortuna de Santos Cerdán y su familia



▪️Calcula que son más 300.000 euros de fuentes de ingresos no declarados como pagos de Koldo García o de entramados empresariales



🎙️@Jalvarez_RNE pic.twitter.com/dSrfqXFoyX“ — Radio 5 (@radio5_rne) July 17, 2026

Ingresos en efectivo de Koldo y disposiciones de la etapa de Ábalos Los agentes han resaltado y puesto la duda sobre los gastos con tarjeta y disposiciones de efectivo a partir de 2019, "coincidiendo temporalmente con la etapa ministerial de Ábalos y la adjudicación a Acciona Construcción de los expedientes objeto de la investigación". La investigación, añade a estas fuentes de ingresos no declaradas del exsecretario de organización socialista, "liquidaciones de gastos declaradas por el PSOE y el Congreso de los Diputados por totales superiores a las disposiciones de efectivo y los gastos observados en cuentas bajo conceptos susceptibles a ser reclamados.

El análisis bancario de Servinabar La UCO analiza además las cuentas de Servinabar, empresa de Cerdán, para concluir que "el 87,04% de los ingresos provienen acciona o proyectos vinculados, el 2,48% de "empresas que se encuentran investigadas" y el 0,66% de "personas físicas o jurídicas vinculadas a Antón". Los investigadores determinan, tras realizar un análisis bancario de la empresa, que "Santos y algunos miembros de su familia habrían disfrutado de unos beneficios, entre los años 2015 y 2024 que se han cuantificado en, al menos, 323.178,41 euros". Los investigadores señalan que "a principios de 2022, Servinabar negoció la compra de un inmueble en Madrid" para el ex secretario de organización socialista, "por importe cercano al millón de euros". Una operación que finalmente no llegó a realizarse "tras retirarse la parte vendedora". Este extremo, dice la UCO, pone de manifiesto "la plena disposición" por parte de Cerdán de los fondos de Servinabar. También se analizan los beneficios anuales del ex número tres del PSOE y su familia, "alcanzando sus máximos entre los años 2019 y 2023" periodo que, según el informe "aglutina la denominada 'etapa ministerial' de Ábalos en la que Acciona resultó adjudicataria de las licitaciones investigadas". Y también "la parte post-ministerial en la que Santos fue nombrado Secretario de Organización del PSOE, relevando a Ábalos".