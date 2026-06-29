Anticorrupción cree que Cerdán "conocía las pretensiones de Tubos Reunidos" por sus anotaciones en una agenda del PSOE

La Fiscalía Anticorrupción considera en base a anotaciones encontradas en una agenda del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, intervenida por la UCO en un registro en Ferraz, ponen de manifiesto que el exdirigente "conocía las pretensiones de Tubos Reunidos", empresa vasca que fue rescatada por el Gobierno gracias a un préstamo de casi 113 millones de euros de la SEPI.

Según un informe de Anticorrupción y al que ha tenido acceso RTVE, "en virtud de un requerimiento dirigido al Partido Socialista Obrero Español, se intervinieron en su sede de la calle Ferraz diversas evidencias, entre ellas una agenda con anotaciones manuscritas relativas a Tubos Reunidos, específicamente vinculadas a la autorización del aplazamiento de la amortización parcial anticipada de la deuda con la SEPI".

Dichas anotaciones pondrían de manifiesto, según la investigación, que Santos Cerdán habría tenido conocimiento de las pretensiones de Tubos Reunidos, así como del papel desempeñado por los distintos investigados en relación con la obtención de la autorización correspondiente".

Toda esta información aparece en el auto de imputación que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez, Santiago Pedraz, ha emitido este lunes. En él se ha acorado investigar a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y otras 24 personas más, entre ellas varios dirigentes de la empresa vasca Tubos Reunidos por el presunto amaño de contratos en empresas públicas.

Según el magistrado, hay "indicios de criminalidad" de los 25 investigados, entre los que además de Gualda se encuentran el expresidente de la empresa pública Enusa José Vicente Berlanga o Rosario Arévalo, exconsejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha y el que fuera presidente de Tubos Reunidos Francisco Irazusta y su director general Carlos López de las Heras. El fundador y expresidente de Forestalia, Fernando Samper, el director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), Julián Mateos-Aparicio, y el expresidente de Mercasa José Ramón Sempere, entre otros.

Pedraz cree que Cerdán también habría sido del grupo denominado 'Hirurok", del que formaba parte Leire Díez, y que compartía información sobre rescates a través de un chat de WhatsApp'. Considera que estaba "junto al resto de integrantes y participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior".