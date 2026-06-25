Teijelo, abogado de Cerdán, dice ante el juez que el PSOE le contrató para analizar la viabilidad de varios procedimientos
- Pedraz investiga si el letrado habría recibido un total de 125.000 euros del PSOE
- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha de dos facturas
Jacobo Teijelo, el abogado del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, junto al cual está imputado en el caso Leire Díez por una presunta trama para desestabilizar investigaciones al PSOE o al Gobierno, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que el partido le contrató para hacer un análisis de la viabilidad de varios procedimientos, según fuentes presentes en la declaración.
Además, el letrado ha asegurado que el PSOE todavía le debe dos facturas que la gerente del partido, Ana María Fuentes, rechazó argumentando que ya se había ido Santos Cerdán.
Teijelo se encuentra imputado en la causa desde el pasado mayo junto a Cerdán, Fuentes, el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías; el empresario Javier Pérez Dolset, el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, y al abogado Ismael Oliver, que llegó a representar como letrado al exasesor ministerial Koldo García.
Pedraz sospecha que Teijelo habría recibido 125.000 euros del PSOE
El juez instructor dio ese paso porque investiga, entre otras cosas, si se pagó desde el PSOE a la presunta trama que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez para buscar información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que participan en casos judicializados que afectan al Gobierno.
Pedraz sospecha que Teijelo habría recibido un total de 125.000 euros del PSOE a través de pagos "amparados por un soporte documental aparente".
Cabe recordar que el PSOE entregó al juez un burofax con el que comunicó a Teijelo que "no se iba a proceder al pago" de dos facturas, de las que sospecha la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "por no constar a la organización la naturaleza, contenido ni beneficiario".
Dos reuniones con cargos de la Fiscalía General del Estado
Tras un requerimiento de información por parte del juez Pedraz, desde la Fiscalía General del Estado (FGE) admitieron dos reuniones entre Teijelo y Leire Díez y el que era teniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando Álvaro García Ortiz era fiscal general, Diego Villafañe, según indicaron fuentes fiscales.
Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE, Beatriz López, mantuvieron el 6 de marzo de 2025 una reunión con Teijelo "en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal".
Entre finales de marzo y principios de abril, Villafañe volvió a reunirse con el abogado de Cerdán. En ambos encuentros, Teijelo "estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado", en alusión a Leire Díez, de acuerdo a las mismas fuentes.
De acuerdo a la información remitida al juez instructor, "ninguno de los dos fiscales recibió indicación alguna" de García Ortiz y no se llevó a cabo "ninguna actuación" posterior por parte del Ministerio Público.