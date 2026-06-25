Teijelo, abogado de Cerdán, dice ante el juez que el PSOE le contrató para analizar la viabilidad de varios procedimientos

Jacobo Teijelo, el abogado del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, junto al cual está imputado en el caso Leire Díez por una presunta trama para desestabilizar investigaciones al PSOE o al Gobierno, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que el partido le contrató para hacer un análisis de la viabilidad de varios procedimientos, según fuentes presentes en la declaración.

Además, el letrado ha asegurado que el PSOE todavía le debe dos facturas que la gerente del partido, Ana María Fuentes, rechazó argumentando que ya se había ido Santos Cerdán.

Teijelo se encuentra imputado en la causa desde el pasado mayo junto a Cerdán, Fuentes, el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías; el empresario Javier Pérez Dolset, el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, y al abogado Ismael Oliver, que llegó a representar como letrado al exasesor ministerial Koldo García.

Pedraz sospecha que Teijelo habría recibido 125.000 euros del PSOE El juez instructor dio ese paso porque investiga, entre otras cosas, si se pagó desde el PSOE a la presunta trama que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez para buscar información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que participan en casos judicializados que afectan al Gobierno. Pedraz sospecha que Teijelo habría recibido un total de 125.000 euros del PSOE a través de pagos "amparados por un soporte documental aparente". Cabe recordar que el PSOE entregó al juez un burofax con el que comunicó a Teijelo que "no se iba a proceder al pago" de dos facturas, de las que sospecha la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "por no constar a la organización la naturaleza, contenido ni beneficiario".