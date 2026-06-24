De "No puedo tener inglés. Lío con Junts", a "Me ha gustado Leire", los mensajes entre Zapatero y su secretaria

"No puedo tener inglés. Lío con Junts". Este es uno de los mensajes entre José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, encontrados por la UDEF en los dispositivos móviles de la secretaria y recogidos en diversa documentación policial conocida este miércoles. En ellos, se muestran una intensa actividad del expresidente del Gobierno con múltiples personas y empresas, una relación fluida con el presidente, Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo, o también comentarios sobre asuntos de actualidad. Por ejemplo, tras la rueda de prensa de Leire Díez en junio de 2025, en la que la ‘fontanera’ del PSOE trató de explicar que era periodista de investigación y escribía un libro, Zapatero le dijo a Alcázar: "Me ha gustado Leire".

El intercambio de mensajes recoge también otros momentos importantes para el expresidente. Tras la detención en el marco del caso Plus Ultra de su amigo y dueño de Análisis Relevante, Julio Martínez, Zapatero preguntó a su secretaria por la primera factura con la consultora. "¿De cuándo es la primera factura de AR?". También le pidió detalles en julio de 2025, en pleno 'caso Koldo', sobre su agenda con José Luis Ábalos y le dice literalmente: "A ver por curiosidad tenemos en agenda cuando comi con Abalos que por cierto se durmió y no se si estuvo Pepe Blanco. No se si fue en el 19 o en el 20. Andan con mas mentiras". Ella le respondió que tuvieron lugar en 2018, antes de que Ábalos fuera ministro.

La relación entre ambos es casi diaria y la secretaria le muestra en un momento dado su total apoyo en uno de sus mensajes. La fecha coincide con la comparecencia de Zapatero en la comisión de investigación por el caso Koldo en el Senado: "Una vez más es un honor acompañarle en la batalla, aunque nos hayan obligado a dar una batalla que no tenía nada de épica".

Estos mensajes constan en los anexos a un informe dirigido al juzgado de José Luis Calama en la Audiencia Nacional, que ha imputado al expresidente del Gobierno en el caso Plus Ultra al entender que Zapatero lidera una "trama organizada de tráfico de influencias" para obtener "beneficios económicos". Tras la filtración masiva de los mensajes, Rodríguez Zapatero se está planteando denunciar lo ocurrido, según han asegurado a RTVE fuentes cercanas al expresidente. De hecho, desde el PSOE, para el que trabaja su secretaria, no esconden su indignación. "Si la inmensa mayoría del material difundido no tiene relación con los hechos investigados, el escándalo es mayúsculo. Filtrar WhatsApps y agendas privadas ajenas a una causa judicial no es información: es una cacería incompatible con las garantías que exige una democracia", han asegurado fuentes socialistas. Los documentos conocidos este miércoles superan las mil páginas que incluyen, entre otros, los mensajes en los móviles de Gertrudis Alcázar y las agendas de Zapatero de 2024 y 2025, con información sobre la actividad diaria del presidente, tanto pública como privada.

"Me ha gustado Leire" El 4 de junio de 2025, a las 10 de la mañana, Leire Díez ofrecía una rueda de prensa ante un centenar de medios de comunicación y se defendía tras aparecer implicada, a través de unos audios, en una operación contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Aseguró que aquellos audios eran parte de un trabajo periodístico con el que pensaba escribir un libro de "investigación". Ese 4 de junio, a las 10 de la mañana y 13 minutos, José Luis Rodríguez Zapatero envió un mensaje a su secretaria, Gertrudis Alcázar. ”Me ha gustado Leire”, le dice. Ella criticó en su respuesta "la aparición del otro", por José Luis Aldama, que se presentó en aquella rueda de prensa. "La aparición del otro solo pone de manifiesto que les preocupa", replicó el expresidente. "Y que no se esuche a ella", añadió Alcázar.

Zapatero, tras la detención de Julio Martínez: "¿De cuándo es la primera factura de AR?" Tras la detención en el marco del caso Plus Ultra de su amigo y dueño de Análisis Relevante, Julio Martínez, Zapatero se preocupó por cuándo fue su primera factura con la consulta. "¿De cuándo es la primera factura de AR?", le preguntó a Gertrudis Alcázar a los pocos días de la detención de Martínez en diciembre de 2025. El empresario había sido detenido por presuntas irregularidades en el uso de los 53 millones de euros del rescate aprobado por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en 2021. Dos meses después, en febrero, cuando Martínez, a quienes en la trama algunos empresarios de Plus Ultra le consideraban como "el lacayo" de Zapatero, el expresidente escribió a su secretaria: "Nuevo incendio". Así se refleja en una parte de los mensajes que sí que tienen que ver aparantemente con la causa que se le investiga y por la que la UDEF se incautó los móviles de Gertrudis Alcázar. Aunque en las más de 1.000 páginas filtradas con mensajes y agendas de 2024 y 2025 aparecen otros cientos de envíos que tienen que ver con contenidos tan diversos como cuestiones personales, citas médicas o actualidad política.

Reuniones recurrentes con el Gobierno De los mensajes publicados también se desprende que Zapatero tenía una interlocución directa y fluida con el Gobierno, incluidos Sánchez, ministros y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. En las agendas de Zapatero era habitual que apareciesen planificadas reuniones en Moncloa con el presidente o con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en repetidas ocasiones. Pocos días antes de la caída en desgracia de Cerdán con su imputación y entrada en prisión, Zapatero le comentó a su secretaria: "El papel que te dejo es muy confidencial, como verás. Solo para ti habrá algún retoque hasta mañana. Y rompes el papel mío. Mañana vendrán Santos y JF...". Pocos días después, Zapatero le escribió literalmente a Gertrudis Alcázar: "Buenos dias Sábado iré a Leon Se sabe cuando me veo con el presi?".