El juez del caso Plus Ultra cita al empresario Julio Martínez a declarar como imputado el 21 de julio

El juez que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha citado al empresario Julio Martínez Martínez a declarar como imputado el próximo 21 de julio a las 09:00 horas, según refleja la citación a la que ha tenido acceso RTVE.

Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, está considerado por los investigadores como "lugarteniente principal y figura visible" de la trama, así como el "receptor y ejecutor de instrucciones directas" del exdirigente socialista.

El anuncio de la citación se produce una semana después de que Zapatero declarase como imputado en la Audiencia Nacional y de que la investigación se haya dirigido también contra las hijas del expresidente del Gobierno y su secretaria. El exlíder socialista negó de manera rotunda haber ejercido "influencia" en el rescate, ni que nadie se lo pidiera. La parte que Zapatero no contestó al juez fue la relativa a las joyas valoradas en más de un millón de euros que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encontró en su despacho, por lo que aún se desconoce su origen.

En una comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los casos de corrupción que rodean al PSOE, ha reiterado su "confianza personal" en Rodríguez Zapatero tras su imputación. "Esa convicción y trayectoria política explica la confianza que nos merece, a mí personalmente", ha señalado. Además, ha insistido en que "no hubo trato de favor" en el rescate a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de la COVID-19 en 2020.