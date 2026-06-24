El juez del caso Plus Ultra cita al empresario Julio Martínez a declarar como imputado el 21 de julio
- Martínez, amigo del expresidente Zapatero, está considerado por los investigadores como "figura visible" de la trama
- El anuncio de la citación se produce una semana después de que Zapatero declarase como investigado en la Audiencia Nacional
El juez que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha citado al empresario Julio Martínez Martínez a declarar como imputado el próximo 21 de julio a las 09:00 horas, según refleja la citación a la que ha tenido acceso RTVE.
Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, está considerado por los investigadores como "lugarteniente principal y figura visible" de la trama, así como el "receptor y ejecutor de instrucciones directas" del exdirigente socialista.
El anuncio de la citación se produce una semana después de que Zapatero declarase como imputado en la Audiencia Nacional y de que la investigación se haya dirigido también contra las hijas del expresidente del Gobierno y su secretaria. El exlíder socialista negó de manera rotunda haber ejercido "influencia" en el rescate, ni que nadie se lo pidiera. La parte que Zapatero no contestó al juez fue la relativa a las joyas valoradas en más de un millón de euros que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encontró en su despacho, por lo que aún se desconoce su origen.
En una comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los casos de corrupción que rodean al PSOE, ha reiterado su "confianza personal" en Rodríguez Zapatero tras su imputación. "Esa convicción y trayectoria política explica la confianza que nos merece, a mí personalmente", ha señalado. Además, ha insistido en que "no hubo trato de favor" en el rescate a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de la COVID-19 en 2020.
Firmó un contrato con Plus Ultra
En un registro de la UDEF de la vivienda de Martínez y sede de Análisis Relevante S.L., una de las compañías del entramado para la supuesta canalización de las mordidas, se encontraron 280.000 euros ocultos en diversos enseres y muebles. El empresario aseguró que el dinero procedía de la venta de un inmueble, pero los investigadores apuntan a que el origen sería el cobro de comisiones ilegales. De dicha empresa, el expresidente recibió 490.780 euros entre 2020 y 2025; y la empresa de sus hijas, What The Fav, 239.755 euros.
El empresario firmó, además, con Plus Ultra un contrato por el 1% de los 53 millones del rescate (530.000 euros) que la trama habría ayudado a la empresa a conseguir. También se ha descubierto que controlaba —según la investigación— un entramado de 39 mercantiles entre 2020 y 2024, veinte de ellas ahora inactivas; y una cuenta en Miami a nombre de una sociedad de las Islas Vírgenes, un paraíso fiscal, con medio millón de euros.
La investigación apunta, asimismo, que de él es la agenda en la que se han hallado anotaciones ligadas a los contactos de Zapatero con los disidentes venezolanos y a supuestos negocios de exportación de oro y níquel. El pasado mes de abril, Julio Martínez se negó a responder a las preguntas de los senadores en la Comisión de investigación del caso Koldo en la Cámara Alta, pese a que el PP le sitúa como "posible testaferro" del expresidente. Aludió a una situación de "baja médica" y a su condición de investigado.