La "pieza" de Zapatero en Caracas se niega a declarar en el Senado: "Podrían ser excelentes guionistas de Netflix"

"No voy a contestar". Estas han sido las palabras más repetidas y prácticamente las únicas que ha pronunciado este lunes Manuel Aarón Fajardo en la comisión de investigación del Senado sobre las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Fajardo, considerado uno de los lugartenientes de la red de tráfico de influencias liderada supuestamente por Zapatero, no ha contestado a ninguna de las preguntas que se le han formulado bajo el pretexto de que no tiene ningún tipo de conocimiento sobre el objeto de la comisión.

Los directivos de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones y origen del caso, se referían a Fajardo como "la pieza de ZP en Venezuela" y el juez Calama, el instructor de la causa, lo sitúa dentro de la trama al mismo nivel que Julio Martínez Martínez. Así, el primero sería la mano derecha del expresidente en Caracas y el segundo, en España, según el esquema dibujado por el magistrado sobre la operativa de la red.

El senador del PP Antonio Luengo ha sometido a Fajardo a una amplísima batería de preguntas, de las que no ha obtenido respuesta. El compareciente no ha contestado ni a las más obvias: "¿Conoce usted a Zapatero?, ¿desde cuándo?". Ni tampoco a las que le situaban como una pieza clave de la trama: "¿Quién formaba parte del equipo [de Zapatero]?, ¿cuál era su función?, ¿quién cobraba?, ¿conocía el estado del expediente de Plus Ultra en la SEPI?, ¿participó en las gestiones?, ¿qué es la boutique financiera?, ¿tiene acciones en Análisis Relevante?, ¿ha contactado con Julio Martínez Martínez o Zapatero para coordinar su comparecencia?, ¿quién le ha dado la instrucción de no contestar?".

Fajardo solo ha roto una vez su estrategia, cuando el senador del PP ha recreado el cruce de llamadas que los directivos de Plus Ultra habrían mantenido con él para supuestamente acceder a Zapatero. "Podrían ser unos excelentes guionistas para una película de Netflix", ha rebatido el compareciente, que en el siguiente turno de palabra, el de Vox, ha dejado que Paloma García, la portavoz de la formación en la comisión, relatase su versión de los hechos -ha asegurado que Fajardo vendría a ser la pieza clave para canalizar y ocultar supuestas comisiones abonadas por el régimen chavista a Zapatero-, sin rebatirla.

Solo tras las intervenciones de ambos partidos y una vez que la presidenta de la comisión le ha permitido leer un texto que llevaba escrito, Fajardo ha asegurado que nunca ha participado en ninguna estrategia para la consecución de resoluciones administrativas, no ha cobrado por ello, tampoco ha constituido sociedades offshore o ha contribuido al ocultamiento de dinero.