La "pieza" de Zapatero en Caracas se niega a declarar en el Senado: "Podrían ser excelentes guionistas de Netflix"
- Manuel Aarón Fajardo no ha respondido a ninguna pregunta sobre su presunta implicación en el rescate de Plus Ultra
- Hijo de un senador del PSOE, el juez Calma le otorga un papel similar al de Julio Martínez Martínez
"No voy a contestar". Estas han sido las palabras más repetidas y prácticamente las únicas que ha pronunciado este lunes Manuel Aarón Fajardo en la comisión de investigación del Senado sobre las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Fajardo, considerado uno de los lugartenientes de la red de tráfico de influencias liderada supuestamente por Zapatero, no ha contestado a ninguna de las preguntas que se le han formulado bajo el pretexto de que no tiene ningún tipo de conocimiento sobre el objeto de la comisión.
Los directivos de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones y origen del caso, se referían a Fajardo como "la pieza de ZP en Venezuela" y el juez Calama, el instructor de la causa, lo sitúa dentro de la trama al mismo nivel que Julio Martínez Martínez. Así, el primero sería la mano derecha del expresidente en Caracas y el segundo, en España, según el esquema dibujado por el magistrado sobre la operativa de la red.
El senador del PP Antonio Luengo ha sometido a Fajardo a una amplísima batería de preguntas, de las que no ha obtenido respuesta. El compareciente no ha contestado ni a las más obvias: "¿Conoce usted a Zapatero?, ¿desde cuándo?". Ni tampoco a las que le situaban como una pieza clave de la trama: "¿Quién formaba parte del equipo [de Zapatero]?, ¿cuál era su función?, ¿quién cobraba?, ¿conocía el estado del expediente de Plus Ultra en la SEPI?, ¿participó en las gestiones?, ¿qué es la boutique financiera?, ¿tiene acciones en Análisis Relevante?, ¿ha contactado con Julio Martínez Martínez o Zapatero para coordinar su comparecencia?, ¿quién le ha dado la instrucción de no contestar?".
Fajardo solo ha roto una vez su estrategia, cuando el senador del PP ha recreado el cruce de llamadas que los directivos de Plus Ultra habrían mantenido con él para supuestamente acceder a Zapatero. "Podrían ser unos excelentes guionistas para una película de Netflix", ha rebatido el compareciente, que en el siguiente turno de palabra, el de Vox, ha dejado que Paloma García, la portavoz de la formación en la comisión, relatase su versión de los hechos -ha asegurado que Fajardo vendría a ser la pieza clave para canalizar y ocultar supuestas comisiones abonadas por el régimen chavista a Zapatero-, sin rebatirla.
Solo tras las intervenciones de ambos partidos y una vez que la presidenta de la comisión le ha permitido leer un texto que llevaba escrito, Fajardo ha asegurado que nunca ha participado en ninguna estrategia para la consecución de resoluciones administrativas, no ha cobrado por ello, tampoco ha constituido sociedades offshore o ha contribuido al ocultamiento de dinero.
Hijo de un senador del PSOE y "amigo" de Zapatero
Manuel Aarón Fajardo es hijo del senador del PSOE Manuel Fajardo Palarea y, según declaró Zapatero ante el juez Calama, ambos mantienen una relación de "amistad". No obstante, el expresidente negó que fuese su lugarteniente. "Nunca he tenido una relación comercial con él, de nada, absolutamente nada. Lo del equipo es una expresión de confianza, pero no [hace referencia] a un equipo político, ni económico, ni de nada. Y Julio Martínez, pues lógicamente [también] está ahí, pero créame, señoría, no tiene ninguna sustancia eso del equipo", aseguró el expresidente cuando el juez le preguntó sobre su relación con Fajardo.
Los directivos de Plus Ultra, según los mensajes que figuran en la causa, se referían a Fajardo como el hombre de Zapatero en Venezuela y gracias a él, tal y como figura en la investigación judicial, consiguieron el primer contacto con el entorno del expresidente. "Manuel es la pieza de ZP en Venezuela. Escríbele de parte de Ramón Gordils", trasladó Rodolfo Reyes, dueño de Plus Ultra durante el rescate, al presidente de la compañía, Julio Martínez Sola. En otro cruce de mensajes entre ambos, en abril de 2020, Martínez Sola escribió: "Acabo de hablar con Fajardo (...) Que me llama Zapatero".
Un mes más tarde, en mayo de 2020, según se desprende de otro intercambio de mensajes, Fajardo le pasó a Martínez Sola el número de teléfono de Martínez Martínez para que les echase un cable con los trámites que entonces habían puesto en marcha para conseguir un crédito ICO: "Él te va ayudando". Además, en esa misma conversación, según la UDEF, Fajardo describió la estructura de la red.
"¿Cómo estás? Me pregunta el amigo que cómo van los avales", preguntó Fajardo a Martínez Sola. Este respondió que estaban teniendo dificultades para acceder a un crédito ICO y le pidió ayuda: "Manuel, si podéis empujar el tema te lo agradezco". Es entonces cuando Fajardo le facilitó el contacto de Martínez Martínez y especificó: "Habla con él. En el equipo del amigo estamos él y yo". Tanto la Policía como el magistrado dan por hecho que el "amigo" al que se refiere era Zapatero.