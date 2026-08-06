El Real Madrid anuncia uno de los fichajes más caros de su historia y paga en torno a 120 millones de euros por Diomande

Después de varias semanas hablando de él, Diomande ya es jugador del Real Madrid. El club blanco continúa apostando por talento joven y ya tiene su nuevo refuerzo para el ataque. El club ha hecho oficial el fichaje del extremo nacido en 2006, procedente del RB Leipzig, en una operación valorada en torno a 120 millones de euros y con contrato hasta 2033. Apenas un año después de abandonar Leganés por 20 millones de euros de traspaso, el futbolista regresa a la capital española convertido en una de las grandes sensaciones del fútbol europeo tras una temporada sobresaliente en la Bundesliga, donde fue elegido mejor debutante del campeonato gracias a sus 12 goles y nueve asistencias.

Su contratación pone fin a uno de los culebrones del mercado. El París Saint-Germain llegó a alcanzar un acuerdo verbal con el jugador durante el Mundial, aunque nunca consiguió satisfacer las exigencias económicas del Leipzig. El Liverpool también igualó la oferta del Real Madrid, pero Diomande mantuvo el compromiso que había adquirido con los merengues y priorizó vestir la camiseta madridista por encima del resto de propuestas. Una apuesta que confirma que la estrategia del Real Madrid es adelantarse a la competencia para hacerse con algunos de los mayores talentos del panorama internacional.

De Abiyán a Europa Criado en las calles de Abiyán, abandonó su casa siendo todavía un niño para ingresar en la academia Inter Foot Sud Comoé, cerca de la frontera con Ghana, y así perseguir el sueño de convertirse en futbolista profesional. Con solo 15 años, volvió a dejar atrás a su familia para viajar a Estados Unidos, donde aterrizó en la DME Academy de Florida sin hablar inglés y enfrentándose por primera vez a una cultura completamente distinta. Aquellos dos años marcaron su carácter. El propio futbolista ha reconocido que costó adaptarse al idioma, a la comida y a la forma de vida estadounidense. Mientras muchos de los grandes talentos de su generación crecían en canteras de los principales clubes europeos, él seguía formándose en Daytona Beach y lideraba al modesto AS Frenzi hasta conquistar la United Premier Soccer League (liga profesional que reúne categorías regionales). Su actuación llamó la atención del Leganés, que apostó por él en enero de 2025. Apenas unos meses después, el Leipzig desembolsó cerca de 20 millones de euros para incorporarlos, y solo una temporada más tarde, el Real Madrid ha decidido convertirlo en una de las caras de su futuro.

La carta a su hermana y CR7 Más allá del fútbol, Diomande ha emocionado por su historia personal. En una carta dedicada a su difunta hermana Roxane, recordó una infancia marcada por las dificultades y sacrificios familiares. Contó cómo escribía "Ronaldo 7" con un rotulador sobre una camiseta falsa del Manchester United porque el astro portugués era su gran referente, cómo esperaba a que todos se durmieran para ver fútbol en silencio o cómo llegó a pasar hambre en una academia lejos de casa. "Dormía con mis primeras botas de futbol porque nunca había tenido unas", recordaba en uno de los pasajes más emotivos en una carta recogida por The Players Tribune. ““