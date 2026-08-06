El tiempo hoy, jueves 6 de agosto: tormentas en el nordeste y temperaturas muy altas en el sur, Baleares y Canarias

La llegada de una masa de aire frío en altura este jueves 6 de agosto provocará un aumento de la inestabilidad en el norte y nordeste de la península, donde se esperan chubascos y tormentas que podrán ser fuertes y estar acompañados de granizo. Mientras tanto, el calor continuará siendo protagonista en amplias zonas del país, con temperaturas muy elevadas en el sur peninsular, Baleares y Canarias, según indican las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las precipitaciones más importantes afectarán a la vertiente cantábrica y al Pirineo. Durante la madrugada, las tormentas podrán ser localmente fuertes en el oeste del Pirineo y, por la tarde, la mayor intensidad se trasladará al conjunto del nordeste peninsular, donde no se descartan episodios de granizo. En la vertiente norte también se esperan lluvias persistentes.

En el resto de la península y en Baleares predominará un tiempo más estable. Habrá intervalos de nubes bajas en los litorales mediterráneos y crecerán nubes de evolución en las principales cordilleras de la mitad norte, aunque con menor probabilidad de precipitaciones. En Canarias, los cielos estarán poco nubosos o despejados, salvo por algunas nubes bajas en el norte de las islas de mayor relieve.

Los termómetros volverán a superar los 35 grados en amplias zonas del país. EL TIEMPO TVE

Más de 35 ºC en amplias zonas del país Las temperaturas máximas descenderán en el nordeste, Canarias y el entorno de Alborán, donde la bajada podrá ser notable, mientras que subirán ligeramente en el suroeste y apenas cambiarán en el resto del país. Aun así, los termómetros volverán a superar los 35 grados en amplias zonas del suroeste peninsular y también de forma puntual en el nordeste, Baleares y Canarias. Las noches seguirán siendo muy cálidas. Las temperaturas mínimas apenas variarán y se mantendrán por encima de los 20 grados en buena parte de la mitad sureste peninsular y Baleares. Además, en algunos puntos del litoral mediterráneo y de Canarias no se bajará de los 25 grados. Las noches seguirán siendo muy cálidas. Las temperaturas mínimas apenas variarán. EL TIEMPO TVE