El tiempo hoy, jueves 6 de agosto: tormentas en el nordeste y temperaturas muy altas en el sur, Baleares y Canarias
- La llegada de una masa de aire frío en altura provocará un aumento de la inestabilidad en el norte y nordeste
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La llegada de una masa de aire frío en altura este jueves 6 de agosto provocará un aumento de la inestabilidad en el norte y nordeste de la península, donde se esperan chubascos y tormentas que podrán ser fuertes y estar acompañados de granizo. Mientras tanto, el calor continuará siendo protagonista en amplias zonas del país, con temperaturas muy elevadas en el sur peninsular, Baleares y Canarias, según indican las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las precipitaciones más importantes afectarán a la vertiente cantábrica y al Pirineo. Durante la madrugada, las tormentas podrán ser localmente fuertes en el oeste del Pirineo y, por la tarde, la mayor intensidad se trasladará al conjunto del nordeste peninsular, donde no se descartan episodios de granizo. En la vertiente norte también se esperan lluvias persistentes.
En el resto de la península y en Baleares predominará un tiempo más estable. Habrá intervalos de nubes bajas en los litorales mediterráneos y crecerán nubes de evolución en las principales cordilleras de la mitad norte, aunque con menor probabilidad de precipitaciones. En Canarias, los cielos estarán poco nubosos o despejados, salvo por algunas nubes bajas en el norte de las islas de mayor relieve.
Más de 35 ºC en amplias zonas del país
Las temperaturas máximas descenderán en el nordeste, Canarias y el entorno de Alborán, donde la bajada podrá ser notable, mientras que subirán ligeramente en el suroeste y apenas cambiarán en el resto del país. Aun así, los termómetros volverán a superar los 35 grados en amplias zonas del suroeste peninsular y también de forma puntual en el nordeste, Baleares y Canarias.
Las noches seguirán siendo muy cálidas. Las temperaturas mínimas apenas variarán y se mantendrán por encima de los 20 grados en buena parte de la mitad sureste peninsular y Baleares. Además, en algunos puntos del litoral mediterráneo y de Canarias no se bajará de los 25 grados.
Estabilidad y calor durante viernes y sábado
De cara al viernes, la situación tenderá a estabilizarse en la mayor parte del país, aunque persistirá la posibilidad de chubascos y tormentas, en general aislados, durante la tarde en zonas de montaña del este y sureste. El nordeste peninsular volverá a concentrar las precipitaciones más intensas, que podrán ser localmente fuertes y acompañadas de granizo. Las temperaturas máximas subirán en buena parte de la mitad norte, mientras que continuarán superándose los 35 grados en el suroeste, el valle del Ebro y, de forma puntual, en el sudeste, la meseta norte, Baleares y Canarias.
El sábado apenas traerá cambios respecto al viernes. Predominará el tiempo estable, con cielos poco nubosos en la mayor parte de España y algunas nubes bajas en áreas litorales. Por la tarde volverán a desarrollarse tormentas aisladas en zonas de montaña, con mayor probabilidad en el nordeste y el este peninsular. El calor continuará siendo intenso, con máximas por encima de los 35 grados en varias regiones y noches tropicales en amplias zonas del Mediterráneo, Baleares y Canarias.
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