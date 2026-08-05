Más de 1.700 fallecidos y el mayor ritmo de contagios: el brote de ébola se convierte en el segundo peor de la historia

La República Democrática del Congo sigue enfrentando el brote de ébola que ya ha elevado la cifra de fallecidos a 1.751 personas y 3.874 casos confirmados desde que se declaró la epidemia el 15 de mayo. El Ministerio de Comunicación y Medios congoleño (MCMRDC) ha actualizado los datos en un boletín con información recogida hasta el 3 de agosto y muestra que la tasa de mortalidad se sitúa en el 45,1% y los pacientes en "aislamiento/hospitalización" han ascendido a 717. Cifra similar es la de personas que se han recuperado: 749. Las regiones afectadas son cinco: Alto-Uélé, Ituri —donde comenzó el brote—, Kivu del Norte, Kivu del Sur y Tshopo.

Es la decimoséptima epidemia que afecta al país y, en comparación con cualquier otro brote, tiene el mayor ritmo de contagios según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que también confirmó, desde su declaración como epidemia, que se trata de la cepa Bundibugyo, que tiene una tasa de mortalidad de entre el 30% y el 50%.

Avances en vacuna y tratamientos Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) han asegurado que los ensayos clínicos de los tratamientos y las vacunas para luchar contra el ébola en su variante Bundibugyo —solo están aprobados para la variante Ébola— han mostrado progresos "prometedores". La misma institución explica en su web que no hay tratamientos ni vacunas aprobadas para las variantes Bundibugyo y Sudán. La importancia radica en encontrar alguna medicación que sea segura y eficaz, por lo que los centros de investigación en Ituri, una de las ciudades más afectadas, ya han iniciado los ensayos clínicos en más de 50 pacientes y con la colaboración de Médicos Sin Fronteras (MSF) y Alianza para la Acción Médica Internacional (ALIMA). La Universidad de Oxford y el Serum Institute de la India comenzaron los ensayos en personas el 24 de julio y esta semana está previsto que Moderna inicie los suyos tras haber hecho pruebas en animales de laboratorio como hurones o primates. También se analiza si la vacuna Erbevo, eficaz contra la variante Zaire, puede proteger contra el tipo Bundibugyo. "Todavía harán falta varios meses, pero junto con todos nuestros socios vamos a hacer todo lo posible para acelerar los plazos", ha asegurado un experto de la OMS. Desde Médicos Sin Fronteras (MSF), advierten que el brote no parece remitir, ya que más allá de las cadenas de transmisión identificadas, cada día se notifican nuevos casos sospechosos en nuevas localidades. Han asegurado que "la respuesta debe superar el ritmo actual de transmisión" y añaden que "la respuesta médica internacional debe intensificarse sin demora, y aún quedan muchas carencias críticas por subsanar". Según sus registros, 9 de cada 10 pacientes ingresados no han sido contactos rastreados y en la ciudad de Ituri solo se ha rastreado al 59% de los contactos. A la crisis actual se suman otras afecciones ya existentes como la malaria, el sarampión, el cólera o la desnutrición, que agravan la situación de los congoleños. La accesibilidad tampoco facilita las cosas; una temporada de lluvias está por llegar y hará que sea más complicado desplazarse y podría interrumpir la atención sanitaria. MSF es claro en las medidas a tomar: "Reforzar la vigilancia epidemiológica, mejorar la participación de la comunidad y garantizar el acceso del personal humanitario son prioridades fundamentales".