Más de 1.000 personas fallecidas por ébola en la República Democrática del Congo

Las autoridades congoleñas han confirmado que la cifra de muertos en la República Democrática del Congo ha ascendido a 1.033 debido al brote de ébola que existe en la zona este del país. Por el momento, según los datos del 21 de julio de INSP, se han registrado 2.536 casos de personas contagiadas, incluyendo las muertes, por lo que la tasa de letalidad de esta enfermedad supera ya el 40% y la tasa de rastreo de contactos del asciende al 77,2%.

Además, han confirmado que hay 738 pacientes enfermos que se encuentran hospitalizados o en aislamiento, mientras que el dato positivo es que otras 506 personas han conseguido sobrevivir a la enfermedad.

La epidemia del ébola en el Congo se declaró el pasado 15 de mayo en Ituri, y junto a ella hay otras cuatro provincias más afectadas en el país: Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uele (este), y Tshopo (centro-norte).

Uganda, por su parte, ha declarado el fin del brote tras pasar 42 días sin nuevos contagios. El último paciente ingresado en el país africano por esta enfermedad recibió el alta hace una semana, en total han registrado 20 casos y solo 2 fallecimientos.

No existe vacuna autorizada El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. El problema de esta epidemia es que se corresponde con la cepa de Bundibugyo para la que todavía no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, como ha confirmado la Organización Mundial de la Salud. La tasa de mortalidad de esta variante se sitúa entre el 30% y el 50% y, aunque en África el riesgo de expansión de la epidemia sigue siendo alto, la OMS avisa de que es muy improbable que se extienda a nivel global. Los expertos buscan una vacuna para el brote ébola mientras las organizaciones critican la falta de recursos Sin embargo, el INSP pide más vigilancia porque "los resultados del seguimiento de contacto siguen siendo insuficientes" y los datos indican que la epidemia todavía se encuentra en "una fase de transmisión continuada, con un nivel elevado de circulación del virus" ya que las "fluctuaciones recientes deben interpretarse con prudencia debido a los retrasos en la notificación y la consolidación progresiva de los datos".