Los expertos buscan una vacuna para el brote ébola mientras las organizaciones critican la falta de recursos

El brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo prosigue con su propagación, con al menos 139 muertes a sus espaldas y 600 posibles contagiados.

El panel de expertos continúa trabajando, junto con los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), para dar con una vacuna que pueda combatir a esta nueva cepa llamada Bundibugyo, con una mortalidad del 40%. Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha negado que exista riesgo a una epidemia a nivel mundial. Sin embargo, recuerdan que el virus podría seguir siendo difícil de controlar a nivel regional. LA OMS ha informado que hasta ahora se han transportado por vía aérea 12 toneladas de suministros médicos, y que se esperan otras seis más.

En busca de una vacuna Existe una vacuna llamada Ervebo, fabricada por la farmacéutica Merck, utilizada para la cepa Ébola Zaire, que ha mostrado indicios de ofrecer cierta protección frente a Bundibugyo en estudios con animales. La posibilidad de probar esta y otras opciones ha formado parte de la agenda de la reunión del Grupo Asesor Técnico de la OMS. Sin embargo, la decisión final corresponde a los gobiernos del Congo y de la vecina Uganda, donde también se han detectado casos. "Cuando se produce un brote de una cepa para la que no existen medidas de respuesta específicas, vamos a asesorar sobre el mejor enfoque a seguir", ha afirmado el doctor Mosoka Fallah, director interino del departamento científico de Africa CDC. "Analizaremos las pruebas disponibles y tomaremos una decisión". La organización de vacunas Gavi mantiene una reserva contra el ébola. Su directora ejecutiva, Sania Nishtar, ha indicado que ya hay 2.000 dosis en el Congo, en caso de que los expertos decidan utilizarlas en un ensayo allí.

Las organizaciones se quejan de falta de recursos Los grupos de ayuda tratan de enviar, con la mayor brevedad posible, suministros a Ituri, la provincia afectada por el conflicto donde se originó el brote. Los equipos de primera respuesta que luchan contra el 17.º brote de ébola en la República Democrática del Congo afirman que incluso escasean suministros básicos (desde analgésicos hasta motocicletas para rastrear contactos y mascarillas), lo que complica los esfuerzos para frenar la enfermedad. "La ayuda no puede llegar lo suficientemente rápido", explica Mamadou Kaba Barry, jefe de la misión en el Congo de ALIMA, una ONG que ya trabajaba en Ituri antes del brote y fue una de las primeras en movilizar suministros. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que en su origen fue creada para ayudar a terceros países, fue desmantelada el año pasado por el gobierno de Donald Trump. Muchas de las organizaciones que actúan en el foco del brote señalan este recorte como una de las causas de las actuales carencias en ayuda humanitaria en Ituri, que sufre una severa falta de inversión en infraestructura sanitaria pública. “Lo que estamos empezando a ver en RDC y en muchos otros lugares es que la vigilancia era una de las áreas apoyadas por USAID y esa recopilación de datos es fundamental”, ha explicado Maria Guevara, secretaria médica internacional de Médicos Sin Fronteras. “No contamos con esas capacidades de vigilancia.” "Los recortes de financiación han dejado a la región peligrosamente expuesta", ha afirmado Heather Reoch Kerr, directora para RDC del International Rescue Committee: "Hoy muchos centros en las zonas afectadas funcionan sin suministros básicos de protección.” Trabajadores cargan suministros de emergencia de la Organización Mundial de la Salud en un avión de las Naciones Unidas en Nairobi, Kenia Andrew Kasuku Andrew Kasuku Los expertos afirman que el retraso en detectar el brote ha puesto de manifiesto lagunas en la preparación tras los recortes de financiación sanitaria mundial. Debido al retraso en confirmar la presencia del ébola en Ituri, la respuesta va “semanas por detrás” y el número de casos está “muy infradeclarado”, ha afirmado Bob Kitchen, vicepresidente de emergencias del Comité Internacional de Rescate. Patrick Otim, responsable de programas de respuesta de emergencia de la oficina regional africana de la OMS, ha declarado a la agencia Reuters que la OMS ha trabajado con UNICEF para conseguir más motocicletas sobre el terreno y mejorar el rastreo de contactos en el “vasto” y “difícil” territorio congoleño.

Los hospitales locales, “desbordados” El ministro de Salud del Congo ha anunciado planes para construir centros de tratamiento en tres ubicaciones. Hasta el martes, 69 pacientes estaban recibiendo tratamiento activo en centros sanitarios ya existentes que el gobierno reconoce como insuficientemente dotados. Al no existir tratamiento para la cepa, la atención es paliativa, centrada en el aislamiento, la rehidratación y el control del dolor. “Estamos desbordados, no estábamos preparados para afrontar un brote”, ha declarado Sandrine Lusamba, coordinadora de SOFEPADI, una ONG local que gestiona un pequeño hospital en las afueras de Bunia, capital de Ituri. El hospital ha recibido varios casos sospechosos desde que se declaró el brote. Dos enfermeras han sido contagiadas y tres personas han muerto, según ha narrado.

Los familiares del estadounidense infectado han sido trasladados El ministerio de Salud de Alemania ha informado que los familiares del misionero estadounidense infectado serán trasladados a la unidad especial de aislamiento en el mismo hospital en el que está siendo tratado el contagiado. El comunicado no ha especificado si la esposa y los cuatro hijos del hombre, que también habían estado en la RDC, presentan síntomas. El paciente era un médico misionero de la organización que se contagió mientras atendía pacientes en una zona situada en el epicentro del brote, al suroeste de Bunia, capital de Turi. El estadounidense que ha dado positivo en ébola es un médico misionero en el Congo Carmen Hernaiz, VerificaRTVE