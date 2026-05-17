Ébola en República Democrática del Congo: preguntas y respuestas sobre el brote del que alerta la OMS

Emergencia de salud pública de importancia internacional es la fórmula utilizada por la Organización Mundial de la Salud para alertar de la situación en la República Democrática del Congo y Uganda a causa del ébola. La declaración se produce después de realizar las consultas a los estados afectados y ante el aumento de casos en los últimos días. "El brote es un recordatorio de la persistente amenaza que suponen los brotes de enfermedades para la salud humana y de la importancia de la cooperación y la solidaridad para seguir reforzando la seguridad médica global", ha subrayado esta semana el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. El último brote en la República Democrática del Congo fue a finales de 2025 en la provincia de Kasai.

¿Cuáles son las cifras actualizadas: casos sospechosos, confirmados y fallecidos? Hasta el 16 de mayo, se sabe que hay 246 casos sospechosos y 80 muertes en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo. Este sábado, un laboratorio ha confirmado el primer caso en Goma, ciudad controlada por el grupo armado M23. Además, se ha localizado 65 contactos, de los cuales 15 se han identificado como de alto riesgo. En Uganda, se han notificado dos casos confirmados sin vínculo aparente en Kampala, entre personas que viajaban desde la República Democrática del Congo, así como un caso adicional confirmado en Kinshasa. ““ La mayoría de los casos sospechosos tienen entre 20 y 39 años, con las mujeres representando más del 60%, lo que sugiere riesgos significativos asociados con la transmisión en el hogar y por parte de los cuidadores. A este respecto, la OMS ha advertido de que "la alta tasa de positividad de las muestras iniciales y la confirmación de casos en Kampala y Kinshasa apuntan a un brote potencialmente mucho mayor que el que se está detectando actualmente". Entre los factores que elevan el riesgo de propagación se incluyen la inseguridad persistente, la movilidad de la población y la presencia de centros de salud informales.

¿Qué ha dicho la OMS y qué medidas recomienda? La OMS ha establecido la llamada emergencia de salud pública. Se trata de una declaración formal que alerta de que existe un "evento extraordinario", en este caso el nuevo brote de ébola, que supone un riesgo para otros países. Es decir, que puede haber una propagación a más países, que requerirá "una respuesta internacional coordinada". África hoy África Hoy - Nuevo brote de ébola causa 16 muertos en RDC Escuchar audio Es decir, se trata de tener listos los protocolos adecuados en caso de que esto ocurra para que la respuesta, según contempla la OMS, sea "inmediata". En concreto, estipula que se declarará la emergencia de salud pública cuando la situación sea "grave, repentina, inusual o inesperada", que "conlleva implicaciones para la salud pública más allá de la frontera nacional del Estado afectado" y que "puede requerir una acción internacional inmediata". La OMS recomienda diferentes medidas como fortalecer la vigilancia y los laboratorios, garantizar la prevención de infecciones en centros de salud, y establecer unidades especializadas para el aislamiento y tratamiento de pacientes.

¿Qué riesgo existe para otros países y por qué la OMS desaconseja cerrar fronteras? Con las medidas adoptadas, la OMS intenta mininizar el riesgo de propagación a otros países. Uganda es el primero en detectar casos del nuevo brote surgido en el Congo. Se ha pedido a los países vecinos y a la comunidad internacional una coordinación estrecha para contener la propagación. La OMS rechaza cerrar las fronteras o imponer restricciones a los viajes y al comercio. Advierte de que estas medidas pueden resultar contraproducentes. Sí plantea alternativas como: Controles sanitarios en aeropuertos y pasos fronterizos.

Participación comunitaria en la identificación de casos.

Funerales seguros.

Capacitación del personal sanitario. Cualquier nuevo caso sospechoso debe ser notificado inmediatamente y tratado como una emergencia sanitaria.

¿Qué se sabe de vacunas y tratamientos hay para esta cepa? El virus del ébola fue descubierto en 1976. La cepa Bundibugyo es especialmente preocupante porque, a diferencia de la cepa Zaire, la más habitual, actualmente no dispone de vacunas ni tratamientos aprobados. "La cepa Bundibugyo no tiene vacuna y no tiene tratamiento específico", ha explicado este sábado el ministro de Salud congoleño, Samuel-Roger Kamba. Algunos fármacos y vacunas en desarrollo para combatir el virus del Ébola Sí que existen vacunas y tratamientos, pero son eficaces solo para la cepa Zaire, responsable de las mayores epidemias registradas haste el momento.