El estadounidense que ha dado positivo en ébola es un médico misionero en el Congo

Un mensaje de X difunde que "un americano" ha dado positivo en "Bundibugyo, una cepa del ébola". Y continúa: "Este país no puede sobrevivir a otra pandemia bajo Trump". Es engañoso. Se trata de un médico misionero en la República Democrática del Congo que no se encuentra en Estados Unidos y que ha sido trasladado a Alemania. Te lo explicamos.

"¡Oh, no! La administración Trump acaba de confirmar que un estadounidense ha dado positivo por Bundibugyo, una cepa del ébola. Este país no puede sobrevivir otra pandemia bajo Trump", dice en inglés un mensaje de X compartido más de 2.000 veces desde el 19 de mayo. La publicación adjunta un vídeo de un minuto y medio de la intervención de Heidi Overton, subdirectora del Consejo de Política Nacional, en la que anunciaba que un "americano con síntomas había dado positivo" en ébola.

El estadounidense positivo en ébola es un médico misionero en el Congo El estadounidense contagiado es Peter Stafford, un médico misionero que atendía pacientes en el Hospital Nyankunde en Bunia (República Democrática del Congo), donde se registró el brote por primera vez. La organización internacional de misiones cristianas a la que pertenece Stafford desde 2023, Serge, publicaba un comunicado que confirmaba que "dio positivo por la variante del virus del ébola Bundibugyo en Bunia". Heidi Overton, subdirectora del Consejo de Política Nacional, señaló durante la rueda de prensa de la Casa Blanca sobre asequibilidad de la atención médica que "un americano con síntomas había dado positivo en Bundibugyo, una cepa del ébola" y que junto a "otros seis contactos de alto riesgo" estadounidenses iban a ser "sacados de esa región y trasladados a Alemania". La organización Serge señalaba que esos contactos de alto riesgo son los también médicos misioneros, Patrick LaRochelle y Rebekah Stafford (mujer del contagiado), y los cuatro hijos de Peter y Rebekah Stafford. También lo confirmaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) mediante un comunicado, en el que explican la decisión de trasladar al paciente a Alemania para su tratamiento y atención médica: "Además de que el vuelo es más corto, Alemania cuenta con experiencia previa en el tratamiento de pacientes con ébola".

EE.UU. restringe las entradas desde RD del Congo, Uganda y Sudán del Sur Estados Unidos también ha limitado la entrada al país de los viajeros no estadounidenses que hayan estado en los países afectados por el brote de ébola durante los 21 días anteriores: República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur Esta restricción, emitida en una orden que invoca el Título 42 de la ley de salud pública, estará vigente por un periodo de 30 días. "No se aplica a los ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales, miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y el personal diplomático y sus familiares", según el propio texto. Además, habla de la coordinación inmediata con "las aerolíneas, los socios internacionales y los funcionarios de los puertos de entrada para identificar y gestionar a los viajeros que puedan haber estado expuestos al virus" para reducir el riesgo de que el ébola pueda entrar en Estados Unidos. Durante la rueda de prensa, el presidente estadounidense Donald Trump señalaba que "sin duda" le preocupaba la situación y, aunque "por ahora se ha limitado a África" es algo que "ha tenido un gran auge".