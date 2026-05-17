Sanidad estima "muy bajo" el riesgo de ébola en España tras el brote en el Congo y Uganda

El Ministerio de Sanidad considera que el riesgo de transmisión de ébola tras el nuevo brote de la enfermedad en República Democrática del Congo y en Uganda es "muy bajo". La declaración se produce después de que la Organización Mundial de la Salud haya establecido una emergencia internacional este sábado.

Se trata de una declaración formal que alerta de que existe un "evento extraordinario", en este caso el nuevo brote de ébola por la cepa Bundibugyo, que supone un riesgo para otros países. Es decir, que puede haber una propagación a más países, que requerirá "una respuesta internacional coordinada".

¿Qué riesgo existe de que llegue a España el ébola? Sanidad considera que el riesgo de transmisión del virus ébola causado por virus Bundibugyo en la población española es muy bajo en este momento. La recomendación de Sanidad es que no se viaje a las zonas afectadas. En caso de que haya personas que vuelvan de esos países, pide que permanezcan atentos a su estado en los 21 días posteriores. 01.28 min La OMS declara emergencia de salud pública internacional por el ébola Si durante ese período aparecen fiebre brusca, debilidad o cansancio intenso, dolor de cabeza, muscular o de garganta, vómitos o diarrea, erupciones cutáneas o hemorragias internas o externas, deben aislarse "inmediatamente" e informar al 112, pero nunca acudir a urgencias ni a centros sanitarios sin previo aviso, se alerta. La Dirección General de Salud Pública ha emitido este domingo un informe de situación por la epidemia causada por el virus Bundibugyo. Dicha declaración, tras consultar a los estados afectados, incluye un anuncio de "emergencia pandemica", aunque se precisa que el brote aún "no cumple los criterios de emergencia pandemica" tal y como se definen en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

Cuestionario epidemiológico y medición de temperatura Aunque no existen vuelos directos entre España y los países afectados, a los que se llega mediante conexiones con escala, dada la declaración de Emergencia de salud pública de importancia internacional y antes "el riesgo de dispersión regional", se desaconseja viajar a las zonas afectadas por el brote. En concreto, las zonas afectadas son la provincia de Ituri y la ciudad de Kinshasa en la República Democrátiva del Congo y Kampala en Uganda. África hoy África Hoy - Nuevo brote de ébola causa 16 muertos en RDC Escuchar audio Sanidad recuerda que la OMS desaconseja cualquier restricción de viaje o comercial con ambos países y que el riesgo de exposición para el viajero general que adopte las precauciones recomendadas es bajo. Los viajeros deben tener en cuenta que las autoridades de estos dos países han implementado algunas medidas como: Controles de salida en aeropuertos, puertos y principales pasos fronterizos.

Cuestionario epidemiológico y medición de temperatura.

No se permitirá viajar a nadie con síntomas compatibles, salvo en el marco de una evacuación médica.

Medidas a tener en cuenta Para reducir el riesgo de infección, Salud Pública recomienda evitar el contacto con pacientes sintomáticos y con fluidos corporales de personas enfermas o fallecidas o con objetos potencialmente contaminados (ropa, ropa de cama, agujas, equipos médicos). Además, hace las siguientes recomendaciones: Evitar consumir carne de animales silvestres y el contacto con animales salvajes, tanto vivos como muertos.

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.

No participar en ceremonias de inhumación o rituales funerarios que impliquen contacto con el cadáver.

Mantener siempre prácticas sexuales seguras.