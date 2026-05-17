Sevilla - Real Madrid, en directo hoy el partido de la jornada 37 de Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports entre el Sevilla FC y el Real Madrid, que se disputa este domingo a las 19:00 horas en el Estadio Sánchez Pizjuán de la capital hispalense. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

Once del Madrid

El Madrid sale con. Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Bellingham, Tchouameni, Thiago, Brahim; Vinicius y Mbappé.

Una buena noticia para el Madrid: el partido es fuera de casa. Después del espectáculo vivido tras el partido frente al Oviedo, continuación de la rueda de prensa de Florentino Përez y de la pelea previa entre Fede Valverde y Aurelien Tchouameni, lo mejor que le puede pasar al equipo de Álvaro Arbeloa y al propio entrenador merengue es alejarse unos días del Santiago Bernabéu. Se ahorrarán otra sonora pitada como la vivida el jueves. En estos tres días no habrá tenido tiempo el salmantino de sofocar el incendio provocado por el francés Kylian Mbappé, quien será duda no por su estado físico, sino por ver si su técnico reaccionará a sus polémicas palabras con la suplencia. O algo peor. Quien sí reivindicó su titularidad con gol fue el inglés Jude Bellingham, que se antoja como un refuerzo necesario en estos momentos.

El Madrid no tiene más por jugarse que maquillar la diferencia con el Barça, que ha vuelto a los once puntos después del cruce de resultados de la jornada intermedia. Se juega más el Sevilla, aunque a priori lo tiene a favor por empezar estas dos últimas jornadas con horario unificado fuera de los puestos de descenso. La jornada anterior en el partido de Teledeporte los de Luis García Plaza lograron en casa del Villarreal su tercera victoria consecutiva, la cuarta con el nuevo técnico al frente. El madrileño llegó para sacar al equipo de la crisis y, de momento, ha obtenido más victorias que derrotas (3). En sus cuentas para la salvación se puso como objetivo ganar los partidos de casa y esos tres puntos en el Estadio de La Cerámica fueron un extra, que ahora le permiten tener un colchón ante el segundo clasificado de la Liga.