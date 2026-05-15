Crece el lío en el Madrid: Mbappé dice que Arbeloa lo ha degradado a "cuarto delantero"; el entrenador lo niega
- El francés ha lamentado la decisión del técnico de no ponerle de titular ante el Oviedo
Kylian Mbappé ha dicho que ha sido suplente contra el Oviedo porque Álvaro Arbeloa le comunicó que actualmente es “el cuarto delantero” de la plantilla, algo que el entrenador ha negado, en lo que supone una polémica más en un Real Madrid en plena crisis.
La victoria de este jueves por 2-0 ante el colista de la Liga no ha calmado la situación en el club. De hecho, el francés recibió una gran pitada de la afición cuando salió a calentar y a jugar en la segunda parte.
Al acabar, el delantero apareció por la zona mixta y de forma sorprendente puso a su técnico en el disparadero.
“Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular”, declaró en zona mixta, citado por Efe.
Mbappé habló con los periodistas justo antes de que Arbeloa compareciera en la sala de prensa. Y obviamente, las preguntas se centraron en esta nueva polémica.
Arbeloa: "No sé qué ha podido interpretar"
El entrenador negó categóricamente haberle dicho eso al francés. "He hablado con Mbappé antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Alguien que hace cuatro días no ha jugado, hoy no podía empezar. No era un partido a vida o muerte. Seguro que el domingo va a ser el primer delantero, como le he dicho y siete días después seguro que se lo vuelve a ganar", ha dicho.
"No tengo ningún problema con nadie, decido quién juega y quién no juega. Puedo entender que no esté contento por no jugar, pero es una decisión basada en las circunstancias. Ya me gustaría tener cuatro delanteros. No sé qué decir. Pero ni tengo cuatro delanteros ni he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien. No sé muy bien qué decir", ha declardo Arbeloa.
Por lo demás, Mbappé también se ha referido a las críticas que recibió después de que se fuera de viaje a Cerdeña (Italia) junto a su pareja en pleno proceso de recuperación de unas molestias musculares y por su posterior ausencia en el clásico contra el Barcelona, a pesar de que dos días antes ya entrenó junto al resto de sus compañeros.
“La cosa de no estar en Madrid… tenía la autorización del club. No fui el único jugador de la plantilla que no estaba en Madrid. Hay que aceptar lo que dice la gente y cambiar la situación. Yo puedo cambiar fácilmente esta situación”, ha declarado.