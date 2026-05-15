Crece el lío en el Madrid: Mbappé dice que Arbeloa lo ha degradado a "cuarto delantero"; el entrenador lo niega

Kylian Mbappé ha dicho que ha sido suplente contra el Oviedo porque Álvaro Arbeloa le comunicó que actualmente es “el cuarto delantero” de la plantilla, algo que el entrenador ha negado, en lo que supone una polémica más en un Real Madrid en plena crisis.

La victoria de este jueves por 2-0 ante el colista de la Liga no ha calmado la situación en el club. De hecho, el francés recibió una gran pitada de la afición cuando salió a calentar y a jugar en la segunda parte.

Al acabar, el delantero apareció por la zona mixta y de forma sorprendente puso a su técnico en el disparadero.

“Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular”, declaró en zona mixta, citado por Efe.

Mbappé habló con los periodistas justo antes de que Arbeloa compareciera en la sala de prensa. Y obviamente, las preguntas se centraron en esta nueva polémica.