El ébola acumula ya más de 500 fallecidos en la República Democrática del Congo

Al menos 506 personas han perdido la vida a causa de la epidemia de ébola que azota la República Democrática del Congo (RDC), según el Gobierno congoleño.

El Ministerio de Comunicación y Medios de la RDC ha publicado una información actualizada hasta el 4 de julio en la que confirma el contagio de 1.561 personas y en la que asegura que la mortalidad de este virus es del 32,4%. Según este mismo boletín, 628 personas se encuentran en "aislamiento u hospitalización".

A estos porcentajes se suma el 81,6% de tasa de rastreo de contactos que se monitoriza diariamente y que reflejan la movilización constante de los equipos que, gracias también a la adhesión de más comunidades locales, ofrecen una mejor respuesta a la epidemia.

"La atención clínica sigue avanzando", aseguran. Hasta ahora, 253 personas se han recuperado del ébola y la puesta en marcha de ensayos clínicos y la recuperación, cada día, de más pacientes, devuelve un poco la esperanza a médicos y pacientes.