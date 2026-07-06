El ébola acumula ya más de 500 fallecidos en la República Democrática del Congo
- Son cifras confirmadas por la Organización Mundial de la Salud
- Los contagios ascienden a 1.561 hasta el 4 de julio
Al menos 506 personas han perdido la vida a causa de la epidemia de ébola que azota la República Democrática del Congo (RDC), según el Gobierno congoleño.
El Ministerio de Comunicación y Medios de la RDC ha publicado una información actualizada hasta el 4 de julio en la que confirma el contagio de 1.561 personas y en la que asegura que la mortalidad de este virus es del 32,4%. Según este mismo boletín, 628 personas se encuentran en "aislamiento u hospitalización".
A estos porcentajes se suma el 81,6% de tasa de rastreo de contactos que se monitoriza diariamente y que reflejan la movilización constante de los equipos que, gracias también a la adhesión de más comunidades locales, ofrecen una mejor respuesta a la epidemia.
"La atención clínica sigue avanzando", aseguran. Hasta ahora, 253 personas se han recuperado del ébola y la puesta en marcha de ensayos clínicos y la recuperación, cada día, de más pacientes, devuelve un poco la esperanza a médicos y pacientes.
Origen de la epidemia
El epicentro de este brote es la provincia de Ituri, al este del país y que colinda con Uganda y Sudán del Sur, donde se detectaron los primeros casos el 15 de mayo. También se ha propagado a Kivu del Norte —que ahora mismo es una zona de vigilancia prioritaria— y Kivu del Sur —que solo registra tres contagios y un deceso—.
También ha alcanzado a Uganda, donde se han registrado 20 contagios, 15 de los cuales venían de la RDC. Francia confirmó, a su vez, el contagio de un médico, a finales de junio, que se contagió durante una misión humanitaria en el país africano.
Dos días después de su detección, la Organización Mundial de la Salud declaró la "emergencia de salud pública de importancia internacional".
Se trata de la variante Bundibgyo, cuya mortalidad ronda el 50% según la OMS, aunque para las otras dos cepas la cifra varía. Por el momento no existe vacuna ni tratamiento autorizado aunque estos productos se encuentran en desarrollo.
La República Democrática del Congo ya ha sufrido este virus en 17 ocasiones y esta es la tercera más grande. La más intensa fue la que afectó a África Occidental entre los años 2014 y 2016, que se saldó con 11.000 muertos y 28.000 contagios. La segunda ocurrió entre 2018 y 2020 que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.
El ébola se transmite a través de lesiones cutáneas y mucosas al entrar en contacto con secreciones y fluídos corporales de personas enfermas o fallecidas por el virus. Provoca fiebres y sensación de cansancio que evolucionan a vómitos, diarrea y el deterioro de las funciones renal y hepática.