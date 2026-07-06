Toros del primer encierro de San Fermín 2026: la nobleza de la ganadería de Fuente Ymbro para el estreno

Los toros de la ganadería Fuente Ymbro, de San José del Valle (Cádiz), protagonizan de nuevo el primer encierro de los Sanfermines. El año pasado cubrieron el recorrido desde los corrales hasta la Plaza de Toros de Pamplona en dos minutos y 37 segundos. Caídas y resbalones provocaron entonces que la manada de seis toros y seis cabestros se partiera en dos en la cuesta de Santo Domingo y luego se disgregara, abriendo huecos para que los corredores se lucieran ante la multitud parapetada en Ayuntamiento, Mercaderes, Estafeta y Telefónica.

[Vea aquí, en RTVE, el primer encierro de los Sanfermines de 2025, también de Fuente Ymbro]

No hubo ninguna cornada en aquella ocasión, pero sí seis traslados hospitalarios por contusiones. Los morlacos de Fuente Ymbro cumplieron así con su fama de nobles, pues no suelen empitonar en los encierros de la Feria de San Fermín, en los que han participado una veintena de veces. Su carrera más limpia y rápida fue en 2015, con dos minutos y cinco segundos.

El paraíso bravo de Cádiz El hierro Fuente Ymbro pertenece a la empresa Hermanos Marqués Warburg S.L. y cría a sus animales en su dehesa del pueblo gaditano de San José del Valle, en el kilómetro 38,5 de la carretera entre Jerez y Cortes de la Frontera. Es un territorio con fuerte y viva tradición de cría taurina, entre la Sierra de Cádiz, la comarca de La Janda, el Parque Natural de los Alcornocales y la Campiña de Jerez, donde se ubica propiamente la Dehesa Fuente Ymbro. Este y otros municipios de Cádiz como Vejer y Medina Sidonia son el paraíso bravo de decenas de ganaderías, como las ligadas a los señeros apellidos Bohórquez o Domecq.

El origen Domecq Precisamente, los Domecq están en gran parte en el origen de los toros de la ganadería Fuente Ymbro. Esta nació en 1996 cuando el empresario cordobés del mueble Ricardo Gallardo le compró un lote de vacas y sementales a Borja Domecq, propietario entonces del histórico hierro de Jandilla. Por la vía de Jandilla, los astados de Fuente Ymbro continúan el linaje genético de los toros de Juan Pedro Domecq. Fuente Ymbro destaca por su ganado bravo que también trae un encaste procedente de la línea de Gavira. Sus reses de lidia crecen en una finca donde además crían vacas, cabras, cerdos ibéricos y caballos, estos destinados a la doma vaquera y la doma clásica.

Muchos premios y un bajonazo Miembro de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, Fuente Ymbro recibió en 2006 el Premio a la Mejor ganadería, concedido por la revista 6Toros6. Otras distinciones incluyen dos trofeos Carriquiri de la Feria del Toro de Pamplona, concedidos por la Casa de Misericordia de Pamplona: en 2010, por el toro Tramposo, y en 2013, por el toro Heroína. Radio Nacional de España lo distinguió en 2012 y 2015 con el Premio Hierro de Oro. Y en 2019 ganó el premio de la Feria de Fallas, concedido por la Diputación Provincial de Valencia. También ha sufrido un bajonazo en los Sanfermines: fue en 2018, cuando le reprocharon la mansedumbre de sus toros. Tras ese fracaso puntual, el hierro no participó en la feria de Pamplona de 2019, su única ausencia hasta ahora. Se recuperó enseguida, y en 2025 y 2026 ha tenido el honor de abrir los festejos.