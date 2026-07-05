Toros de la corrida de rejones 2026: El Capea - Carmen Lorenzo, reses con trapío y cuajo
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Los animales que pisarán el albero este lunes 6 de julio en Sanfermines descienden del viejo encaste Murube, que estaba cayendo en desuso cuando lo recuperó el torero Pedro Gutiérrez Moya, el "Capea". Años después, el diestro adquiere una selección de 133 vacas, 36 machos y 5 sementales en la línea de Urquijo, con la que forma su propio ganado, al que añade otro hierro con el nombre de su mujer, Carmen Lorenzo.
El resultado, después de décadas de constancia y de buen hacer, es un conjunto de reses con gran volumen corporal, con cabeza grande, carifoscos, destacando un perfil cefálico subconvexo o recto, con hocico chato y ancho. Los ejemplares son generalmente de pinta negra y, excepcionalmente, pueden darse algunos castaños y tostados. Los accidentales son bastante limitados, fundamentalmente el bragado, meano, listón y, a veces, chorreado.
Manejo siempre a caballo
En la dehesa, los astados suman a la genética una crianza orientada a la bravura, que luce especialmente en los festejos de rejones. Lo explica con orgullo el heredero de linaje, matador recién retirado, Pedro Gutiérrez Lorenzo: "Son toros como requiere Pamplona. Seriedad en la mirada, edad, con una cornamenta larga y con vuelta en los pitones. Son muy bravos, no se desentienden de seguir al caballo y tienen mucho ritmo. Son obedientes, siempre van al amago. No es fruto de la casualidad. Mi hermana y yo somos muy aficionados al caballo, nos gusta mucho. Nuestros toros tienen una bravura ofensiva, de ataque. Vienen de verdad, no a ver si brujulean".
El valor de la experiencia
El ganadero se ha criado entre reses, y ha sido "cocinero antes que fraile". Sus años en el ruedo, toreando a pie, le permiten ver detalles que para otra persona pasan desapercibidos. "Si la mirada es agresiva, si el toro está más a la caza del torero que al engaño. Son cosas que has vivido, y sabes detectarlas", asegura Gutiérrez.
Está convencido de que los animales que han pastado en la finca de Espino Rapado lo mostrarán en el ruedo. "Canastito", "Tabernero", "Espiguito", "Esmeraldo", "Platillo", "Sacristán" y "Veterano Riojano", seis astados y un sobrero, todos entre los 500 y los 600 kilos, son los elegidos para someterse a una nueva reválida, la número 17, con los jinetes Andy Cartagena, Roberto Armendáriz y Guillermo Hermoso de Mendoza. El último ya cortó el rabo a "Veleto" el año pasado. Su padre abrió varias veces la puerta grande con reses salmantinas.